El primer Atlas de grutas, cañones y cuevas de Galicia estudia un millar de espacios que permitirán actividades deportivas y educativas

Hay más de 30 quilómetros de elementos topografiados y estudiados, según trasladó Rueda

Interior de la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo

Interior de la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo / CC

El Correo Gallego

Santiago

Tras cinco años de trabajo por parte de la Federación Galega de Espeleoloxía, el Ejecutivo gallego aprobó este lunes el primer Atlas de Cuevas, Cañones y Grutas de Galicia, un documento que recoge todos estos espacios naturales, cerca de un millar, de cara a permitir las actividades deportivas y educativas, hacer más seguras las visitas.

También prevé facilitar información para las intervenciones de emergencia, en caso de que estas sean necesarias, con datos sobre la distribución de los espacios y cómo acceder a ellos.

En total, según trasladó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hay más de 30 quilómetros de elementos topografiados y estudiados. «Es unos de los proyectos más ambiciosos de espeleología nacional y pionero en España», recalcó.

