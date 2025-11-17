Turismo insta a establecimientos de costa a pedir ayudas para embellecer el litoral

El director de Turismode Galicia, Xosé Merelles, ha animado este lunes a establecimientos de alojamiento y restauración emplazados en distintas zonas de la costa gallega a solicitar ayudas para el embellecimiento del litoral. Así lo ha señalado en la jornada técnica explicativa de las ayudas al embellecimiento del litoral en la que participaron más de 30 titulares de establecimientos para conocer esta línea de apoyo que fue convocada el pasado mes de septiembre y viene de ampliar el plazo de presentación hasta el 12 de diciembre.

Según Merelles, esta línea dotada con 5 millones de euros va a contribuir al impulso del Plan del Litoral para fomentar el desarrollo de la actividad económica de la franja costera desde el máximo respeto a los aspectos ambientales y sociales.

Esta convocatoria da continuidad al Plan territorial de Sostenibilidad Turística del Litoral diseñado por la Xunta de Galicia que incluye distintos planes de sostenibilidad turística en destino y distintas acciones de cohesión en destino como estas ayudas. Además, estas ayudas también persiguen concienciar en la necesidad de conservación, "apostando por su rehabilitación y destacando su valor como reclamo turístico, al tiempo que promueven la gestión sostenible desde los destinos potenciando el territorio litoral".

Las ayudas incluyen tres líneas de acción, una de eficiencia energética, otra de digitalización de recursos con potencial turístico y una tercera de mejora de la fachada del litoral gallego.