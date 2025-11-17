Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta anuncia más de 700 plazas de acceso libre y 300 de promoción interna para la administración general

El conselleiro de Facenda defendió el proyecto de cuentas públicas para el próximo año en el Parlamento de Galicia

Miguel Corgos, este lunes, en el Parlamento de Galicia

Miguel Corgos, este lunes, en el Parlamento de Galicia / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

El conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, anunció este lunes, en el marco de la presentación del proyecto de presupuestos para el próximo año antes del debate de enmiendas de devolución planteadas por la oposición, la convocatoria de más de 700 plazas de acceso libre para la administración general y de otras 300 de promoción interna.

En su intervención, el conselleiro defendió el proyecto de cuentas públicas para el próximo año, con una previsión "prudente" de crecimiento del 1,9% y unos recursos de 14.240 millones de euros de gasto no financiero, un 2% más. También confirmó que la previsión de crecimiento de la economía gallega para este año es del 2,5 %, cuatro décimas más que la previsión inicial.

Asimismo, sacó pecho por el "modelo fiscal propio, responsable y competitivo" de Galicia, con rebajas "selectivas" de impuestos para rentas medias y bajas, principalmente, y sostuvo que, "de una u otra manera", todas las rentas acaban beneficiándose de estas rebajas. Según el conselleiro, estas rebajas fiscales son compatibles con seguir "reforzando" los servicios públicos, a los que la Xunta dedicará casi 10.600 millones de euros, 321 más que el año anterior y la cifra más elevada para estas partidas destinada hasta la fecha.

