La Xunta destinó 103 millones para paliar «el tasazo» de la basura en los concellos

La nueva tasa municipal de basura, ya bautizada por muchos como el ‘tasazo’, tiene como objetivo incentivar la reducción y el reciclaje de residuos en todos los municipios de España. Más allá de su función, esta medida se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchos concellos y vecinos. «Galicia es la única comunidad con ayudas para apoyar a los consistorios», destacó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su equipo.

La obligatoriedad de que la recogida y gestión de residuos no sea deficitaria, instaurada en el pasado mes de abril, llevó a muchos concellos a una subida de lo que hasta ahora abonaban viviendas o negocios, lo que provocó una reacción en cadena de protestas. Para paliar los efectos económicos que estos pudiesen tener en las arcas municipales y en los bolsillos individuales, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, incidió en que el Gobierno autonómico «movilizó 103 millones de euros desde 2022» , año en el que se dio luz verde a la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

«El tasazo», apuntó Vázquez al dar cuenta de un informe sobre las actuaciones del Ejecutivo gallego en este ámbito, «puede suponer hasta 230 euros de subida en la tasa de basura». «Es una imposición del Gobierno central que no obedece a una obligación establecida de manera taxativa por la Unión Europea», subrayó.

La titular de Medio Ambiente desgranó durante su intervención que los 21,1 millones de euros que la Xunta proporcionó este año, fueron para asumir «el 60% de la subida del canon de Sogama derivada de los nuevos impuestos estatales». Entre otras cuestiones, apuntó que la Xunta también impulsó la Red gallega de infraestructuras para biorresiduos, con una inversión de 45 millones de euros, y la primera planta pública de clasificación de residuos textiles, en construcción desde el pasado verano.