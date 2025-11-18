Huelga de médicos en plena ola de gripe: el conselleiro de Sanidade apela a la «generosidad» de los sanitarios para evitarla

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha apelado a la «generosidad» de los médicos y de los sindicatos en las negociaciones con la Consellería para que desconvoquen la huelga de Atención Primaria. La coincidencia del parón de sanitarios y el aumento de casos de gripe supondrían, según el conselleiro, una «tormenta perfecta». «Creo que hay que negociar, hablar, hay que buscar puntos de encuentro porque, vamos a ver, va a ser imposible que ambas partes consigan lo que quieren, para eso está la negociación», indicó. «Hay que ser generoso y ceder en unos puntos, y en otros aportar», señaló el responsable autonómico de Sanidade este martes tras intervenir en las jornadas sobre Persoal de Servizos Xerais (PSX) .

En declaraciones a los medios, el conselleiro ha expresado el «máximo respeto» a las concentraciones que arrancan este hoy en el marco de las reivindicaciones de los sindicatos para Atención Primaria y que culminarán, de seguir todo en la misma línea, la semana que viene con la huelga. Respecto a la negociación, todavía se abordan diferentes medidas todavía por cerrar y calendarizar «con el objetivo final de conseguir la desconvocatoria de la huelga» y que se abordarán en la próxima reunión prevista para este viernes.

Caamaño ha insistido en que su intención es intentar desconvocar la huelga, «más que nada porque va a repercutir en la asistencia de los pacientes», en un contexto además de «presión» por las infecciones respiratorias propias de esta época. «No negociamos nunca con líneas rojas. Somos una consellería a la que le gusta hablar, a la que le gusta llegar a acuerdos», zanjó.

Desconoce las demandas de enfermería

Por otra parte, el conselleiro ha afirmado «desconocer» la situación «concreta» denunciada por el sindicato de enfermería SATSE que ha informado de que no se cubren las bajas ni ausencias en los centros sanitarios de A Coruña en plena campaña de vacunación. Con todo, ha defendido que la cobertura de la vacunación dentro de los centros de salud «se hace con normalidad».

La labor «imprescindible» de los Servizos Xerais

También quiso destacar este martes la función «imprescindible» que realizan los 1.610 profesionales de Servizos Xerais (PSX) del Sergas para el correcto funcionamiento y atención de los centros sanitarios.

En este sentido, ha incidido que son la primera cara y el primer contacto que tiene un paciente cuando va al centro de salud y marcan el inicio de la experiencia de esa persona en la sanidad pública. Tanto la tecnología como los nuevos procedimientos, el aumento de la demanda asistencial y la complejidad organizativa han transformado la manera de trabajar de estos profesionales, que han afrontado estos «nuevos desafíos sin perder nunca la cercanía con el paciente». Entre ellos, la atención telefónica o presencial, y la tramitación de la CHAVE-365 o la tarjeta sanitaria, entre otras funciones.