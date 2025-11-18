Muere un trabajador y otro resulta herido en las obras del AVE en Ourense

Un trabajador perdió la vida y otro resultó herido al sufrir un accidente con una plataforma elevadora en las obras de la variante exterior del AVE en San Cibrao das Viñas (Ourense).

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 10.00 horas de este martes y fue un particular el que dio la voz de alarma y explicó que un operario quedó atrapado por una pieza de la maquinaria cuando trabajaba en un elevador.

La central de emergencias dio alertó a los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas y al GES do Pereiro de Aguiar.

Una vez en el punto, los bomberos tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del fallecido, que quedó atrapado tras el accidente con la plataforma elevadora. Además, los servicios sanitarios confirmaron que otro operario sufrió una lesión en una pierna.

El suceso, según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, no afecta, por el momento, a la circulación de trenes.