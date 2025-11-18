Galicia busca en Bruselas «garantías» para que haya AVE con Oporto antes de 2036

El conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, se desplazó este martes hasta la capital belga para trasladar las demandas de Galicia en materia de movilidad e infraestructuras, con el foco puesto en el tren de alta velocidad que unirá Galicia con Oporto. «Garantías», eso es lo que pidió el conselleiro, para que este proyecto no se demore hasta «2036 o 2038», como el Gobierno autonómico cree que sucederá.

Antes de participar en el Foro del Corredor Atlántico de Transporte, en el centro de conferencias Albert Borschette de Bruselas, el titular de Presidencia pidió que esta conexión entre ambos territorios sea «una realidad» porque, según él, se están «constatando desde hace tiempo demoras e incumplimientos continuados» que llevan a pensar al Ejecutivo gallego que los plazos marcados por el Gobierno de España para 2030 o 2032 «no se van a cumplir».

Sin oponerse al AVE entre Lisboa y Madrid y siendo consciente de que «uno de los primeros objetivos» de la Unión Europea es conectar por alta velocidad las capitales de todos los países, Calvo pidió que Europa «tome nota» de que para Portugal y una parte de España es «tan necesaria» esa conexión como la de Lisboa-Oporto-Vigo.

El conselleiro también puso de manifiesto ante las autoridades europeas la «limitación» de Galicia por el ancho ibérico en la mayor parte de la vía de alta velocidad, lo que, a su juicio, «lastra la competencia entre compañías» y la posibilidad de tener «unos verdaderos precios competitivos».

Entre otros temas, destacó la importancia de que Vigo y Ferrol sean incluidos dentro de los puertos nodales y dentro del Corredor Atlántico porque permitiría «un mayor desarrollo». Además, apuntó que la Xunta todavía desconoce todas las obras que se realizarán en dicho corredor de mercancías y las fechas en las que se desarrollarán.