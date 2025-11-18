Un jabalí que entró en la AP-53 en Silleda provoca un accidente con seis vehículos implicados

La entrada de un jabalí en la AP-53, a su paso por Silleda (Pontevedra), ha provocado un accidente en el que se han visto implicados hasta seis vehículos. Por suerte no ha habido heridos aunque los coches sí sufrieron daños.

Según informa el 112, ninguna persona ha resultado herida y fue una de las conductoras quien contactó con el servicio de emergencias poco después de sufrir el accidente en el kilómetro 24 de la AP-53, perteneciente a la parroquia silledense de Cervaña.

De hecho, el 112 traslada que en el transcurso de la llamada hasta tres coches chocaron con el animal muerto, sufriendo daños en la colisión.

En total, la Guardia Civil de Tráfico comunicó una vez finalizada su intervención que hubo un total de seis coches accidentados. Además, se desplazaron al lugar los servicios de mantenimiento de la carretera.