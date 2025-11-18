Reaparece la "Atlántida gallega": así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
El misterioro enclave, que no emergía desde octubre de 2022, vuelve a poder visitarse en las últimas semanas, debido a la bajada de nivel del embalse de Belesar
A pesar de ser uno de los tesoros sumergidos de Galicia más impresionantes, es un rincón todavía desconocido para muchos gallegos. Algo comprensible, puesto que la mayor parte del tiempo está sepultado bajo el Miño y son pocas las ocasiones en las que el castro reaparece y puede verse en su máximo esplendor.
El misterioro enclave, que no emergía desde octubre de 2022, vuelve a poder visitarse en las últimas semanas, debido a la bajada de nivel del embalse de Belesar. Una muy buena oportunidad -es necesario recalcar que no ocurre con frecuencia-, para todos aquellos que no conocen el promontorio.
El castro sumergido
Se trata de Castro Candaz, los restos de un castro prerromano y posterior fortaleza medieval que, debido a su particularidad, muchos han apodado como la "Altántica gallega". El castro se encuentra entre la desembocadura del río da Lama y del río Enviande en el Miño, en Pedrafita (Chantada).
Son muchas las leyendas que rodean a esta fortaleza sepultada bajo el Miño, a la que se le atribuyen pasadizos subterráneos y tesoros ocultos. Leyendas aparte, la historia atribuye como fundador del antiguo poblado al cónsul romano Lucio Cambero, el cual se retiraría al castro tras ser derrotado por las indómitas tribus locales.
Durante la Edad Media, se dice que el castro acogió una fortaleza que resistió las invasiones de los vikingos. Con todo, su posición estratégica acabó siendo objetivo de los Irmandiños, que terminaron destruyéndola.
Si bien esta acabó por reconstruirse, actualmente se conservan parte de los cimientos y muros de su estructura. No obstante, es muy probable que los materiales fueran reaprovechados para la construcción de los bancales de viñedos que hoy se superponen a los restos anteriores.
Cómo llegar a Castro Candaz
Para llegar a Castro Candaz son muchos los visitantes que coinciden en la dificultad de acceso, cuya bajada se recomienda hacer despacio, especialmente si llueve.
Irás por buen camino si pasas junto a una casa rural y, tras continuar bajando, encontrarás una explanada y un camino a la derecha que te llevará al castro.
Se recomienda, además, poner en Google Maps la ubicación de Xillán, y desde allí continuar a pie hasta la fortaleza.
Por último, es necesario recordar que el castro solo se podrá ver -e incluso pasear por él- cuando el embalse se encuentre al 25%.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- Los gallegos son fieles a la leña: 'Es lo más barato para calentar la casa
- Los ríos de Santiago multiplican su caudal por diez en cuatro horas: 'Subiu alomenos cinco metros
- Mutualistas desesperados: más de 4.000 gallegos están desatendidos
- ¿Hasta cuándo afectará la borrasca Claudia a Galicia?
- Una masa de aire ártico 'congelará' Galicia tras el paso de la borrasca Claudia
- ¿Qué hace Greta Thunberg en Galicia?