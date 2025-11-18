Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago

Llega la nieve. Aunque las montañas gallegas ya estrenaron el manto blanco de forma puntual hace diez días en el techo de Galicia, Pena Trevinca, y la borrasca Claudia también dejó alguna estampa navideña días atrás en Manzaneda, todo apunta a que esta será la primera gran nevada de la temporada 2025-2026. Un episodio de frío y nieve que empezará en la noche de este miércoles y se extenderá hasta el viernes.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió un aviso especial por nevadas por debajo de los 600 metros para el tercio norte peninsular, aunque Meteogalicia afina en el caso de Galicia y eleva la cota de nieve hasta los 800 metros. Eso sí, al tratarse de un temporal del norte, se espera mayor incidencia en las montañas de la provincia de Lugo, a diferencia de lo que ocurrió con Claudia.

La masa de aire de origen ártico penetrará en la Península y Baleares y provocará un episodio invernal con un fuerte descenso térmico ya desde miércoles. Esto provocará nevadas "especialmente copiosas" en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular localmente más de 20 centímetros en 24 horas. Aún así, el momento álgido del episodio llegará más tarde, entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21. En estos momentos, la cota de nieve se situará alrededor de los 300 y 400 metros en el Cantábrico oriental y alto Ebro, aunque no se descarta que se desplomen de manera adicional localmente. En Galicia, el impacto se espera más suave, pero suficiente para que los aficionados puedan acercarse a disfrutar de la primera nieve del otoño.

Las primeras nevadas de la temporada no suelen ser copiosas. / Carlos Castro

¿Dónde ir a ver la nieve?

En este escenario y si se cumplen las previsiones, el jueves y el viernes por la mañana podría ser una buena opción para ir a ver la nieve.

El punto más cercano para los compostelanos sería la Serra do Xistral, entre Terra Chá y A Mariña. Con los picos entre 800 y 1.000 metros de altitud, son cotas más bajas, pero su mayor proximidad a la costa aumenta las posibilidades de precipitación en forma de nieve. El puerto de A Gañidoira en la LU-540 es un lugar cómodo como base y está a menos de hora y media de Santiago. Para los más aventureros, las carreteras de O Viveiró (Muras) conducen al pico de O Xistral, a más de mil metros. En pico Monseivane de San Simón (Vilalba), con casi 900 metros, es una opción viable, pero dependerá de la cantidad de nieve que caiga.

La opción más segura para ver nieve, aunque algo más alejada de Santiago, es también la más famosa: O Cebreiro. Se llega a la nieve prácticamente sin salir de autovía (A-54 y A-6) en un viaje de algo menos de dos horas. En pleno Camino de Santiago, este enclave se llena de aficionados los fines de semana, pero de lunes a viernes suele haber menos gente.

Sin salir de la montaña de Lugo, que es donde cargará la nevada estos días, se puede subir más alto, hasta casi 1.700 metros, en el puerto de Ancares, o quedarse algo más abajo en la pintoresca aldea de Piornedo, aunque el viaje desde la capital de Galicia ya sube a tres horas. Eso sí, son lugares donde suele acumularse más espesor.

En ese rango de tres horas en coche también aparece para los compostelanos la opción ourensana, con la estación de montaña de Manzaneda como destino clásico y con instalaciones adecuadas para pasar el día. O Pena Trevinca, el techo de Galicia con más de 2.000 metros de altitud, aunque con este frente concreto no es tan fácil que la nieve llegue tan al sur.

"Por Santos, neve nos altos"

Juanjo Lorenzo, guía de montaña de Terras Altas de Trevinca, confirma que en los altos del municipio de A Veiga, fronterizos con Zamora, "caeu a primeira nevada hai dez días", similar a la de este fin de semana pasado. "Cubriu algo, pero non moito e tampouco durou", sobre todo porque el suelo estaba todavía a temperatura alta. Sin embargo, para estos días "xa se esperan en Trevinca entre 8 e 10 graos baixo cero", lo que permitirá cuajar a la nieve que pueda caer. "O que pasa é que esta vez dá máis neve polo norte, hacia Lugo", detalla este experto montañero.

Lo que sí constata es que, dentro de lo difícil que es precedir ahora el tiempo por el caos climático, cada vez nieva menos e incluso más tarde. "Por Santos, neve nos altos", recuerda Juanjo Lorenzo sobre este refrán que sitúa las primeras nevadas anuales el 1 de noviembre. Esta vez, llegan con casi un mes de retraso.