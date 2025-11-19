Un pequeño pueblo gallego, entre los mejores destinos de España para una escapada rural: "Representa la Galicia más auténtica"

Viajar y desconectar de la rutina del día a día es uno de los grandes placeres de la vida. Ya sea moverse a la otra punta del mundo o realizar una pequeña escapada a alguno de esos pueblos cerca de nosotros que, escondidos a simple vista, están llenos de magia y de sorpresa, lo cierto es que las maletas están siempre preparadas.

Con todo, en los últimos años, haciendo frente a la idea de recorrer mundo, hay una tendencia al alza como es el turismo rural, que está más de moda que nunca. En este sentido, según el INE, en este pasado verano la ocupación en alojamientos de turismo rural ha crecido un 5,6% respecto al mismo periodo de 2024.

Como cada año, el portal EscapadaRural.com ha convocado el certamen de la capitalidad del turismo rural, un premio que nombra al destino rural favorito y cuyo objetivo es dar visibilidad a los municipios de menos de 100.000 habitantes que apuestan por el desarrollo del turismo rural.

En esta novena edición, el ganador fue el municipio extremeño de Jerez de los Caballeros (Badajoz), que logró por votación popular hacerse con el título de Capital de EscapadaRural 2025 . Eso sí, no muy lejos se quedó una pequeña localidad de la provincia de Lugo, que se coló entre los finalistas al galardón.

"La Galicia más auténtica"

"Un buen representante de la Galicia más auténtica, donde reina la calma y el valor de sus prados y montes". Así presenta EscapadaRural al municipio lucense de Friol.

Desde el portal destacan de este pequeño pueblo de menos de 4.000 habitantes situado a unos 20 kilómetros de la ciudad amurallada sus paisajes, salpicados de hórreos, pazos tradicionales y construcciones asombrosas como la iglesia de Guimarei, la fortaleza-museo de San Paio de Narla, el castro Friulio o las torres de Miraz y de Friol, considerada la fortaleza más antigua de la provincia.

Además, como lugar de paso de una variante del Camino Primitivo, Friol es "perfecto para peregrinos que buscan autenticidad sin aglomeraciones".

Vista panorámica de Friol / Cedida

También destacan sus numerosas rutas de senderismo para practicar deporte mientras "disfrutamos de una naturaleza sin igual". Eso sí, tampoco se olvidan de su gastronomía, con el queso de Friol y el pan de Ousá como "apreciados" bienes.

Junto al municipio lucense, el top 10 de esta edición de Capital de EscapadaRural 2025 lo conforman el ya mencionado Jerez de los Caballeros, Karrantza (Bizcaia), Ágreda (Soria), Vielha (Lleida), Zuheros (Córdoba), Tibi (Alicante), Navahermosa (Toledo), Trasmoz (Zaragoza) y Valtierra (Navarra).