Fallece 'Gerardiño', el gallego que ayudó a cumplir el deseo de las personas con discapacidad de hacer el Camino de Santiago
Impulsor de la asociación DisCamino, tenía 47 años
Borja Melchor
Gerardo Fernández Costa, conocido como 'Gerardiño'», ha fallecido a los 47 años. El creador de DisCamino, un proyecto que comenzó en el año 2009 de su mano junto con el sargento de la Policía Local Javier Pitillas para cumplir el deseo de las personas con discapacidad de peregrinar hasta Santiago de Compostela, deja un hueco enorme en el corazón de esta asociación.
«Ha dicho que no estéis tristes, que ha tenido una vida feliz y plena. Qué tan solo le faltó tener una novia, pero que se preparen ahora en el cielo, que piensa liarse con todas las que pueda hasta encontrar la que le mole», señaló la entidad sobre una persona que ha sido su «guía y faro» y ha demostrado que el ser humano, a pesar de ser sordociego, no tiene límites.
