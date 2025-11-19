La huelga en Atención Primaria, enciende el debate: Rueda acusa al BNG de buscar "alboroto" y Pontón lo tacha de "ultra"

La Atención Primaria, que mantiene la convocatoria de huelga para la próxima semana, centró este miércoles el cara a cara entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el Parlamento de Galicia. El mandatario popular acusó, así, a los nacionalistas de buscar "alboroto" y de querer "alargar la tensión", algo a lo que la lucense en replicarle, acusándole de "criminalizar las protestas".

Mientras tanto los paros previstos para el 26, 27 y 28 de noviembre siguen en pie, una cuestión que no solo apoyan los partidos de la oposición, sino que cuenta con el respaldo de colegios médicos, sindicatos o sociedades científicas. Las negociaciones de la Consellería de Sanidade con CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT continúan después de que el Ejecutivo gallego se ofreciera el pasado viernes a retirar el plan. Con todo, los representantes laborales insisten en que la huelga no se desconvocará a no ser que existan medidas concretas sobre la mesa. Entre otras cuestiones, reclaman la retirada de la homologación de los títulos extracomunitarios y la de la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria (FEAP).

"Ha conseguido algo muy difícil, poner a todos de acuerdo en contra de su política sanitaria", dijo Pontón, en alusión al presidente de la Xunta. Defendiéndose de las acusaciones, preguntó a Rueda con ironía "cómo le va a llamar a los convocantes": "Alborotadores, kale borrocas, agitadores todos manipulados por el BNG".

Ana Pontón durante su turno este miércoles en la Cámara autonómica / Lavandeira jr

Ante "la precariedad y el maltrato" del personal sanitario, la nacionalista tachó al PPdeG de ser "el más ultra de la historia", al "criminalizar las movilizaciones, insultar y difundir bulos por tierra, por mar y por aire". Así, acusó a los populares de "inventar una nueva forma de gobierno": "El bulogobierno con su bulopresidente".

Desde el otro lado de la bancada, Rueda incidió en que, en el caso de llegar a un acuerdo con los sindicatos, "vaya disgusto se va a llevar el BNG si no hay huelga". Por ello, atacó a los que "mandan" en el Bloque, asegurando que trabajan para que "alargar el conflicto social" e ir al "alboroto" para que después Pontón lleve a la sesión de control las movilizaciones.

"Solo le importa la pancarta", censuró el mandatario autonómico, quien sacó a relucir los presupuestos para el próximo año, alegando que "van a permitir seguir subiendo la inversión en sanidad y situar a Galicia como pionera en asuntos como los cribados y la prevención".

La Transición llega al Parlamento a un día del 50ª aniversario de muerte de Franco

Por otro lado, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó, en el marco del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el "acercamiento" de los populares a la extrema derecha. "Se está impulsando una regresión preocupante de los derechos", alegó el socialista, quien aseguró que el partido de Rueda se posiciona "con complacencia"

"Hoy no le pido documentos ni debates presupuestarios. Le pido principios. Porque los principios son lo que define la acción política", declaró Besteiro durante su turno de palabra. Una cuestión a la que Rueda le contestó echándole en cara que "no hable de la actualidad rabiosa que les toca muy de cerca", en referencia al nuevo informe de la UCO, conocido este martes, que refleja que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hizo de "enlace" entre el Ministerio de Transportes y Acciona, que se hizo con tres adjudicaciones de obra pública en unión con Servinabar, presuntamente a cambio de un 2% de mordidas.