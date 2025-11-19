Ni Manuel ni Lucía: el INE confirma cuales fueron los nombres más frecuentes entre los niños gallegos el pasado año

Ni Lucía ni Manuel. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos de los nombres más frecuentes de los recién nacidos durante 2024.

Tal y como había avanzado ya el Instituto Galego de Estatística (IGE) en el informe publicado el pasado mes de septiembre, los nombres más elegidos por los padres para los gallegos recién nacidos son Sofía y Mateo.

Este último repite respecto al año 2023 como el nombre de niño más utilizado, mientras que el caso de las niñas, Sofía toma el testigo de Noa. De los 13.350 niños que nacieron en 2024, 231 se llaman Mateo y 165 Sofía.

Además de estos, los nombres más frecuentes para niños fueron Martín (191 casos), Leo (157), Hugo (150), Lucas (148), Enzo (125), Manuel (124), Gael (119), Luca (113) y Roi (103). Mientras que los de las niñas fueron Vega (130), Noa (123), Martina (108), Olivia (108), Lara (95), Mia (89), Vera (84) y Valeria (80).

Repunte en los nacimientos

Por otro lado, el INE también ha señalado este miércoles que Galicia registró hasta el mes de septiembre un total de 10.116 nacimientos, lo que supone un 1% más (111 nacimientos más) que en el mismo periodo del pasado año.

Este incremento en la comunidad gallega es ligeramente superior al 0,95% de avance medio en el país en los nueve primeros meses. Si confirma esta tendencia a cierre de 2025, Galicia podría romper con años de caídas en los nacimientos.

En cuanto a las defunciones, la comunidad acumula 28.033 hasta la semana 44 (que abarca del 27 de octubre al 2 de noviembre), lo que supone un 1,70% más que en el mismo periodo del año anterior, según las estimaciones de fallecimientos publicadas por el INE.