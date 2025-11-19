El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros

Hace unos días se celebraba en Londres el International Wine & Spirit Competition (IWSC), uno de los certámenes vinícolas más destacados del panorama mundial, en el que una bodega de Galicia se ha alzado como la Mejor Bodega Productora de Vino Blanco.

Se trata de la cooperativa Paco & Lola, que ha sido galardonada con el prestigioso White Wine Producer Trophy 2025, uno de los más importantes del certamen, el cual destaca la excelencia, calidad, innovación y sostenibilidad en la elaboración de vinos blancos.

Este galardón distingue cada año a aquellas bodegas que marcan tendencia y consolidan la calidad de su trabajo en el panorama mundial.

El vino de los lunares

Para Paco & Lola, este galardón tiene lugar en un año muy especial, pues justo celebran su veinte aniversario. La bodega, conocida por sus lunares, está asentada en O Salnés desde 2005 (D.O. Rías Baixas).

En el IWSC, presentaron un total de siete vinos a los jueces: todos ellos obtuvieron al menos una medalla de bronce, mientras que su albariño Paco & Lola Prime 2021 se alzó con el oro.

Cabe recordar que este mismo vino ha sido distinguido recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España 2025 al Mejor Vino Blanco.

Sobre su albariño, el juez de la IWSC, Mick O'Connell MW, destacó que era: "claramente bueno... un vino casi perfecto, en el sentido de que todo está en su justa medida".

"Este premio es para todas las familias que forman parte de Paco & Lola, para nuestro equipo, y para todos los que brindan con el vino de los lunares. ¡Gracias por acompañarnos en este camino!", celebraban a través de sus redes sociales.

Con este reconocimiento, Paco & Lola se consolida como embajadora global del albariño de las Rías Baixas, posicionándose como un referente a nivel mundial.