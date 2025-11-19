Más muertos que recién nacidos: Galicia registra casi el triple de fallecimientos que de nacimientos

Galicia cada vez está más envejecida y de año en año se ven menos cochecitos de bebé por la calle. En una región donde la tradición cultural va ligada a la muerte, al final de la vida e, incluso, a los actos fúnebres, la caída de la curva demográfica resulta preocupante. Y es que el año pasado nacieron en Galicia 13.350 personas y murieron más del doble, 32.749, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 2024 no fue un año prolífico para la natalidad en la comunidad, ya que fueron alumbradas 654 personas menos que en el anterior. Esto se traduce en un descenso del 4,67% respecto a los 14.004 natalicios registrados en 2023. Con estos datos, empeora el crecimiento vegetativo de la población gallega más de medio punto, al pasar del 18,78% al 19,4%, es decir, muere ese porcentaje de personas más del que nace.

Con todo, el número de muertos se mantiene estable en esos años, ya que en 2023 fallecieron 32.782 personas, y el número de muertos el año pasado fue de 32.749, lo que representa un descenso del 0,1 %. En general, en España la natalidad ha descendido en un 0,8% respecto al año anterior con 318.005 nacimientos, con lo que continúa la tendencia a la baja de la última década, según concluye la encuesta sobre el Movimiento Natural de Población.

El 'boom' de las bodas

Entre los datos demográficos publicados por el INE destaca el de los nuevos matrimonios: casi un 10% más que en el año anterior. En 2024 se casaron 9.762 parejas, frente a los 9.028 casamientos de 2023.