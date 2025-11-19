El Parlamento de Galicia se queda sin declaración institucional el 25N por falta de consenso entre los grupos
El PSdeG remitió un texto al resto de formaciones el lunes, mientras que el PP presentó un texto alternativo el miércoles
La falta de sintonía entre los grupos parlamentarios deja a la Cámara autonómica sin declaración institucional para el motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ya el lunes, el PSdeG remitía al resto de formaciones un texto que llamaba a visibilizar «todas y cada una de las formas de violencia machista», especialmente la que sufren las mujeres del rural.
Esa misma jornada, el BNG avanzaba su intención de secundarlo y hacerle aportaciones. El PPdeG no se manifestó hasta este miércoles, cuando informó de que había lanzado una propuesta a los socialistas. El texto alternativo que planteaban los populares añadía cuestiones tales como la aprobación de la Ley estatal de trata antes de que termine el presente periodo de sesiones y tras «siete años de demora», el cumplimiento del Pacto de Estado con «financiación» y compromiso del Gobierno para dar cumplimiento a las medidas pendientes.
El PSdeG acusó, así, al partido de Rueda de no enviar la propuesta hasta «dos horas antes de que acabase el pleno», así como de «impedir» que se alcanzase un «acuerdo de mínimos» al «boicotear» su propuesta de declaración por el 25N, un texto que en el Parlamento gallego no se aprueba desde año 2020.
