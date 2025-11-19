La Rede CIGUS podrá contratar a 40 investigadores posdoctorales

La Rede CIGUS, conformada por una decena de centros de investigación de excelencia de las tres universidades públicas gallegas, ha logrado la concesión de un proyecto europeo del programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) Cofund. Este permitirá contratar a 40 investigadores posdoctorales para los próximos cinco años en esta red de la que forman parte la Universidade de Santiago de Compostela, la de Vigo y la de A Coruña.

La propuesta contará con un presupuesto de más de 11 millones de euros, de los que 5,6 millones son financiados por la Unión Europea y el resto por la Xunta de Galicia con el apoyo de los centros de la red CIGUS, que cuenta con más de 1.600 investigadores.

Este proyecto, bajo el nombre de Talentgal, supone «un nuevo hito para nuestra I+G+i», señaló este martes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. «Esto posibilitará que, además, contratemos a 40 profesionales que ya son doctores para que lleven a cabo labores de investigación en áreas especializadas en los centros más prestigiosos de nuestras universidades públicas», apuntó.

De la biotecnología a las ciencias marinas

Este proyecto, presentado por la Xunta en colaboración con las tres universidades públicas gallegas, la Rede Cigus y Feuga, tiene como propósito, según señaló la Consellería de Educación en un comunicado, el desarrollo de la carrera investigadora, y promueve la integridad científica, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento. Los nuevos investigadores que se incorporen a los centros Cigus —entre los que se encuentran el Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares o el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, en Santiago —podrán centrar sus investigaciones en áreas clave para Galicia como biotecnología, medicina, química, nanomateriales, TIC, ingeniería ambiental o ciencias marinas, entre otras.

Más allá de sus investigaciones, los 40 posdoctorales que se sumen a la Rede Cigus recibirán formación complementaria en competencias transversales y apoyo y mentoría personalizados. «El objetivo es fomentar oportunidades de colaboración industrial, movilidad intersectorial e interacción con públicos más amplios, contribuyendo a mejorar sus perspectivas de carrera», detallan fuentes de Educación

Además, tendrán estancias obligatorias en instituciones académicas, empresas y administraciones públicas. El programa cuenta también con el apoyo de una amplia red de más de 40 socios de distintos sectores, áreas científicas y países, que incluyen instituciones académicas y universidades, líderes industriales, pymes, infraestructuras de investigación y centros tecnológicos.