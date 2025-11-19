El potencial del vuelo directo Santiago-Nueva York para Galicia: "El turista americano gasta el doble"

Galicia quiere aprovechar la puesta en marcha del vuelo directo de United Airlines entre Nueva York y Santiago a partir de mayo de 2026 para atraer turistas yankees. Y con razón, puesto que los estadounidenses gastan el doble cada vez que vienen de visita. Solo en lo que va de año, el turismo de EEUU superó los 200 millones de euros de gasto. Dejan de media 282 euros al día, frente a los 147 euros del visitante internacional.

"Estados Unidos es el primer mercado internacional en términos de gasto total en Galicia y también en gasto medio", resalta el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Y por eso la Xunta se activa para contribuir a incrementar ese flujo de turistas de norteamérica.

De arranque, Merelles aprovechó su visita a Nueva York para reunirse con el director de la Oficina Española de Turismo (OET) en la gran manzana, Magí Castelltort; así como con la directiva de la Asociación de Agentes de Viajes de Estados Unidos (Alta Travel USA). También presentó la marca España Verde ante una selección de operadores turísticos americanos. España Verde está diseñada de forma conjunta por Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi.

Es una forma de preparar el terreno para que dentro de medio año, cuando empiece a operar el vuelo directo entre Santiago y Nueva York, los americanos vean en Galicia un destino turístico irresistible. "La Xunta quiere concienciar y apostar por seguir atrayendo cada vez más turistas estadounidenses", apunta Merelles, que demanda para ello cooperación interinstitucional.

Una de las reuniones de Merelles en Nueva York. / Cedida

43.000 peregrinos

Turismo de Galicia contabilizó entre enero y septiembre de este año 207.158 turistas de Estados Unidos alojados en la comunidad, con un total de 302.000 pernoctas, lo que supone más del 13% de todo el turismo internacional.

En cuanto al Camino de Santiago, más de 43.000 estadounidenses recogieron la 'compostela' en lo que va de año, sobre todo tras recorrer las variantes francesa y portuguesa y concentrando su peregrinación entre abril y junio. Estados Unidos ya es el principal país emisor de caminantes en el ranking internacional.

Además, es un flujo creciente, pues el turismo yankee crece en los últimos años a un ritmo del 25%.

Turismo cultural y termal

Xosé Merelles también aprovechará su presencia en Nueva York para firmar un acuerdo con la Hispanic Society of America en materia de turismo cultural. Y mantendrá reuniones con la compañía Tauck Travel, uno de los principales operadores estadounidenses especializados en itinerarios por el Camino. El objetivo no solo es promocionar el fenómeno Xacobeo, sino también el turismo termal, uno de los nichos con más potencial.