Castañas a domicilio: los gallegos envían más de 4 toneladas a través de mensajería

Noviembre, otoño y Galicia son sinónimo de magosto, una tradición que desde hace unos años también se celebra fuera de la comunidad. Durante todo este mes, centenares de gallegos envían a través de Correos cajas repletas de castañas que se consumen en diferentes puntos del Estado.

Precisamente, la principal empresa de mensajería en España informa que en apenas veinte días se han enviado 4.242 kilogramos de castañas a través de las oficinas postales y los carteros rurales. Los envíos se realizaron, sobre todo, desde 22 concellos de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

Hasta el 30 de noviembre, se podrán enviar paquetes de castañas desde: Silleda, Quiroga, Samos, Sarria, Becerreá, Chantada, Escairón, Bande, O Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Celanova, Cortegada, Gomesende, A Gudiña, Maceda, Ourense, Padrenda, A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa, Verín y Viana do Bolo.