El mejor inglés de España se habla en Galicia

En Galicia no se nos da mal el inglés. Así lo refleja el informe 'EF English Poficiency Index' llevado a cabo por la escuela de formación Education First, que recoge que la comunidad cuenta con el mejor nivel de inglés de España.

Este estudio recoge los resultados de test realizados a 2,1 millones de personas no nativas de inglés procedentes de 123 países, convirtiéndose en la encuesta internacional con relación al dominio del idioma más grande.

Según se desprende el informe, los adultos españoles han avanzado "tímidamente" en su nivel de inglés, aunque España aún se encuentra lejos del top europeo. El país ocupa el puesto 36 del ranking mundial con 540 puntos, dos más que el año pasado, manteniéndose así en la franja de dominio moderado.

Con todo, se aprecia una diferencia clara entre comunidades, situándose Galicia a la cabeza en cuanto al nivel de inglés en España.

Galicia, la comunidad con mejor nivel

Por segundo año, Galicia se ha coronado como la comunidad autónoma con mejor nivel de inglés con 563 puntos, uno menos que el año pasado.

La comunidad gallega se sitúa en la franja de dominio alto (más de 550 puntos) junto a La Rioja (560), Madrid (553), Navarra (553), Asturias (552), País Vasco (550) y Cantabria (550).

En el otro extremo se encuentra Castilla-La Mancha, que con 509 puntos tiene la peor puntuación de España. La siguen Extremadura (514), Andalucía (526), Murcia (529), las Islas Baleares (534), la Comunidad Valenciana (537) y las Islas Canarias (539), todas ellas situadas en la franja de nivel medio, por debajo de la media española.

En esta franja media también se encuentran Aragón (540), Castilla y León (542) y Cataluña (547), estas por encima de la media nacional.

Ranking de comunidades con mejor nivel de inglés / EF English Proficiency Index

Del 'high level' de Vigo a Granada

Si en cuanto a comunidades el nivel de Galicia sobresale sobre los demás, en cuanto a las ciudades no se queda atrás.

Vigo, con una puntuación de 569 puntos (16 menos que en el anterior informe), y A Coruña, con 567 puntos (5 más), encabezan el ranking en cuanto a las ciudades españolas con mejor nivel de inglés. El podium lo completa Barcelona, que con 566 sigue muy de cerca a las dos localidades gallegas

En contraposición se encuentra Granada, que con 483 puntos es la ciudad con peor nivel de inglés según el estudio.

El nivel de España se estanca

Con todo, es importante destacar que ninguna localidad española cuenta con la clasificación de 'Muy Alto', algo que si ocurre en otros países como Portugal o Francia.

Según se recoge en el informe, los españoles se estancan en su nivel de inglés, un dominio que solo progresa en el grupo de entre 26 y 30 años, y que sitúa el dominio del inglés de los españoles entre el B1 y el B2.

Aún así, lo cierto es que este estancamiento en el nivel de inglés está en línea con el promedio europeo, ya que solo Francia, Alemania y Polonia registraron avances importantes respecto al año anterior.

Desde el 2011, el nivel de inglés de los españoles ha ido aumentando desde un nivel bajo hasta el medio, aunque en los últimos años se ha estancado sobre todo en el grupo de edad de entre 21 y 30 años. De hecho, los jóvenes de entre 18 y 20 años han empeorado este idioma y han pasado de un nivel alto en 2015 a un nivel medio en 2025.