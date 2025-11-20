Monforte recibe a los cinco primeros menores migrantes que tutela la Xunta

Desde ayer por la tarde ya están en la villa de Monforte de Lemos (Lugo) cinco menores migrantes de los 80 previstos que serán tutelados por la Xunta. Los adolescentes son todos varones de unos 17 años, la mayoría procedentes de Marruecos, según pudo saber este diario, y viajaron desde su primera unidad de acogida en Barro (Pontevedra) hasta el sur lucense.

Tras ser recibidos por el servicio de SAMU, entidad contratada por el Ejecutivo gallego para su tutela, se instalaron en el edificio del barrio monfortino de O Malvarón que cedió la asociación Prodeme. Allí serán atendidos por personal cualificado y especializado en acompañamiento social y educativo, de tal forma que se favorezca su integración.

El resto de menores llegarán de forma gradual, según lo previsto por la Consellería de Política Social e Igualdade. De esta forma, se irán instalando en un centro ya en pleno funcionamiento.

Cabe destacar que la llegada de estos adolescentes está marcada por un clima caldeado tras el ataque con cócteles molotov que sufrió este centro de acogida el pasado 20 de septiembre. El edificio sufrió numerosos daños materiales, lo que obligó a reforzar la seguridad. Así pues, mientras estos jóvenes empiezan una nueva vida en Monforte, el recuerdo del odio, del sabotaje y el rechazo vecinal convierten al centro monfortino en un símbolo de integración.