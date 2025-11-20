Ruinas en los cascos históricos: Lugo Monumental denuncia perjuicios por el “intolerable estado” de una casa en la zona más visitada

La asociación Lugo Monumental, que agrupa a los negocios del casco histórico, ha denunciado los “graves perjuicios” que está provocando el “intolerable estado” de una casa en ruinas en la Praza do Campo, una “de las zonas más visitadas de la ciudad”.

La casa se encuentra entre “las dos oficinas de turismo", la de la Xunta y la del Ayuntamiento" y a pocos metros de tres elementos Patrimonio de la Humanidad: la catedral, el Camino Primitivo y la Muralla romana. En declaraciones a la agencia EFE, el presidente del Lugo Monumental, Luis Latorre, precisa que ese inmueble, cuyo techa ha colapsado hace tiempo, lleva “más de tres años vallado por posibles desprendimientos”, lo que afea el entorno de la Praza do Campo y condiciona mucho la actividad de los establecimientos de hostelería, que colocan terrazas en ese espacio.

Latorre recuerda que “actualmente la ley deja mucho margen de maniobra para evitar estas situaciones”, porque la Administración puede acudir “a la sanción, la ejecución subsidiaria o incluso la expropiación forzosa para subsanar estas cuestiones”.

“Es por ello que desde Lugo Monumental nos dirigimos nuevamente a ambas administraciones para trasladarles la situación y solicitar soluciones. Al Ayuntamiento por sus competencias en urbanismo y a la Xunta de Galicia por ser la titular de Patrimonio”, precisa.