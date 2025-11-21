Un muerto y varios heridos en un grave accidente en la carretera Lugo-Santiago

Los servicios de emergencias trabajan para auxiliar a las víctimas de un aparatoso accidente de circulación que se produjo a primera hora de esta mañana en el municipio de Lugo como consecuencia de la colisión frontal de dos vehículos, en el que, según las primeras informaciones, hay una persona fallecida y varias personas heridas.

Según ha informado el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), el siniestro se produjo 8.10 horas, en la carretera Nacional 5-540, a la altura de Orbazai, en el municipio de Lugo.

Fue un particular que se encontraba en el punto el que informó a 112 Galicia de una colisión frontal entre dos coches a la altura del kilómetro 1 de la N-40. Más tarde, la Guardia Civil Confirmó que en el accidente hubo dos turismos y un camión implicados.

🔴 #AXEGAInforma dun condutor falecido nun accidente no que se viron implicados dous coches e un camión en Lugo.



📍 Km. 1 da N-540, parroquia de Orbazai.

➡️ Os bombeiros tiveron que excarcerar ao falecido e outras dúas persoas resultaron feridas.



🔗 https://t.co/OUa9cfbouh pic.twitter.com/PXmLUhEyLs — 112 Galicia (@112Galicia) November 21, 2025

Hasta el lugar del siniestro se cesplazaron sanitarios del 061, agentes de la Guardia Civil, efectivos de Bomberos de Lugo y la Policía Local.

Ya en el lugar del accidente, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor de uno de los turismos, que tuvo que ser excarcelado del mismo, mientras que otras dos personas fueron evacuadas en ambulancia al Hospital Universitario Lucus Augusti.