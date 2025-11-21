Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido

Nueva desgracia en las carreteras de Moaña y consternación en la comarca tras el fallecimiento, este jueves en un accidente de moto, del joven cangués José Miguel Gestido Vidal, de 24 años, hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido.

El accidente se producía a las 19.35 horas en la PO-551, a la altura de la denominada curva de Ríos, entre A Xunqueira y Meira, en el municipio moañés. El joven iba acompañado en la moto por un amigo, que resultó herido grave y fue evacuado, consciente y con varias roturas, a un hospital de Vigo.

Ambos circulaban en sentido de Moaña a Cangas y a la altura de esta curva, el fallecido perdió el control de la moto e impactó frontalmente contra una furgoneta que circulaba por el otro carril en sentido hacia Rande.

El cuerpo del joven quedó bajo la furgoneta y fue necesaria la actuación de los bomberos para su excarcelación. Hasta el lugar también acudió la Policía Local y Guardia Civil y se vivieron momentos de mucho dolor por parte de la familia del fallecido, con su padre y su madre rotos por la pérdida, y allegados que se acercaron para ofrecer su ayuda. Entre estos, compañeros del PP, que nada más conocer la noticia se desplazaron desde Cangas.

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente en Moaña. / Cedida

En Moaña, el partido ha suspendido los actos que tenían previsto para este viernes de inauguración de la sede local, tal y como traslada su responsable y portavoz, Alfonso Piñeiro, abatido también por la tragedia como sus compañeros en el partido. En la zona del accidente estuvo la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y también el exalcalde y amigo íntimo de José Luis Gestido, José Fervenza.

La Policía no atribuye el accidente a un exceso de velocidad ni a que la calzada estuviera resbaladiza. El joven fue patrón en prácticas en el barco «Eirado do Costal».