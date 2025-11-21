Familias gallegas más concienciadas: 12.000 niños menos con móvil en dos años

La pandemia no nos hizo mejores pero sí supuso un importante giro de guion en muchos ámbitos de la sociedad, más allá del sanitario, por ejemplo, en el laboral. Entonces, el teletrabajo se erigió como una salvaguarda para que muchas empresas pudieran mantener su actividad , mientras respetaban el confinamiento domiciliario y las medidas de distanciamiento personal promulgadas para frenar la expansión del virus. Desde aquel entonces el INE, precisamente en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares, incluye un apartado dedicado a esta modalidad laboral y, a tenor de los datos publicados ayer, en Galicia nunca se ha teletrabajado tanto como este 2025.

Concretamente, según los datos del instituto estadístico el 12,8% de los gallegos ocupados laboralmente ejerció sus funciones a distancia en lo que va de curso. Hasta este momento, la cifra récord se había registrado en 2021, cuando el 10,8% de los gallegos decía haber teletrabajado. Una cifra que sitúa a Galicia como la sexta comunidad de todo el Estado en la que más se ejerce el trabajo en remoto.

Más allá de las personas ocupadas de la comunidad que ya ejercen, al menos de forma parcial, el trabajo a distancia, el 17,4% de los trabajadores dicen tener la posibilidad de ejercerlo pero han decidido no hacerlo.

Así las cosas, casi un tercio de los trabajadores gallegos estarían en disposición de teletrabajar, el porcentaje más elevado de la serie desde el 2021. Sí es cierto que desde entonces prácticamente no ha habido cambios con respecto al grado de la jornada que se realiza en esta modalidad: en torno a los 3 días semanales de media.

Al margen del empleo, la encuesta del INE muestra un avance en las competencias digitales de los gallegos: el 61,4% dice tener una pericia básica para usar de forma segura, crítica y eficaz las tecnologías digitales . Mientras que el 37,7% dice contar con habilidades avanzadas. Un dato que la Xunta destacó ayer en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación y que sitúa a la comunidad como la octava con una proporción de población más competente en el mundo digital.

Un empleo de herramientas digitales que se está popularizando en todas las franjas etarias gracias, en gran medida, a la expansión del acceso a la red en toda la comunidad. Mientras que hace una década, el porcentaje de viviendas que tenían acceso a internet en la comunidad se situaba en el 71%, en 2025 el 96,5% de las viviendas tienen contratado este servicio, situándose por primera vez a menos de un punto de la media estatal (97,4%).

Finalmente, los datos del INE desmienten al diario británico The Economist, que en 2009 vaticinó que el teléfono fijo no tardaría en desaparecer. En Galicia, permanece presente en más de la mitad de los hogares, en parte debido a los paquetes que comercializan los operadores y que incluyen este servicio.