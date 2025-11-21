Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios en Galicia

Radiografía de las ayudas a agricultores por los incendios: cinco millones, 42 concellos y compatibles con la Xunta y la UE

Casi 10.000 solicitantes en todo el Estado recibirán el dinero antes de que acabe el año

Las cuantías oscilan entre 1.500 y 16.000 euros por afectado

Un animal muerto tras el fuego que arrasó A Caridade (Ourense).

Un animal muerto tras el fuego que arrasó A Caridade (Ourense). / Brais Lorenzo

Iria D. Pombo

Los fuegos que este verano calcinaron buena parte de Galicia ocasionaron graves daños en el suelo, en las casas, en los negocios, en la memoria de los que lo vivieron y, también, en las explotaciones agrícolas. Para sorpresa de nadie, estas no son ignífugas, así que en la mayoría de los casos, los ganaderos y agricultores asumieron las pérdidas y los gastos de su restauración.

En este escenario de recuperación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), viene de publicar en su sede electrónica la resolución de las ayudas e indemnizaciones a causa de los incendios forestales de estos meses de verano, anunciadas hace un mes. La cuantía para Galicia asciende hasta los 5 millones de euros, de los casi 28.000.000 a nivel estatal que el MAPA destinará a la «compensación por la pérdida de renta en las explotaciones damnificadas y al apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas», según indica la resolución.

En Galicia son 42 concellos beneficiados, la mayoría en Ourense (35), la zona más afectada; 5 en Lugo; 1 en A Coruña y otro en Pontevedra. En el conjunto del Estado, este subsidio llega a 9.679 agricultores y ganaderos afectados. Son en total 3.446 afectados que solicitaron la ayuda por la pérdida de renta y otros 6.647 que verán cubierto parte del coste de su seguro agrario.

Concellos gallegos que recibirán esta ayuda

Ourense: Avión, Baltar, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, Castrelo do Val, Cualedro, Chandrexa de Queixa, Xinzo de Limia, A Gudiña, Larouco, Laza, Leiro, Maceda, Manzaneda, Melón, A Mezquita, Montederramo, Monterrei, Oímbra, Petín, A Pobra de Trives, Ribadavia, Riós, A Rúa, Rubiá, Trasmiras, A Veiga, Verín, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilardevós y Vilariño de Conso.

Lugo: Folgoso do Courel, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga y Sober.

A Coruña: Santiso.

Pontevedra: Agolada.

Las ayudas oscilarán, como ya se había adelantado, entre los 1.500 y los 16.000 euros. Comenzarán a abonarse la semana que viene en las cuentas bancarias de los afectados. Tal y como indica el MAPA en un comunicado, estas se dispondrán en un plazo máximo de 20 días hábiles en el caso de las ayudas por los gastos ocasionados, y de 5 en las vinculadas al seguro. Además, los jóvenes agricultores que iniciasen su actividad este año y presentasen por primera vez la solicitud única de la PAC tienen derecho a una cuantía fija de 1.500 euros.

Compatibilidad

En el pasado mes de septiembre, cuando el Ministerio anunció esta medida, el ministro Luis Planas aseguró que estas indemnizaciones serán compatibles con las que ofrece, en este caso, el Gobierno autonómico, así como las de la Unión Europea (UE) y de los seguros agrarios.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a la distribución territorial, Galicia es la tercera autonomía que más cantidad recibe. El Gobierno destina 8,5 millones de euros a Castilla y León, algo más de 8,4 a Extremadura y, finalmente, casi 3 millones para las explotaciones de Cataluña.

