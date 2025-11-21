Kit básico para llevar en el coche si vas a la nieve: "Nunca está de más una pala"

El pasado mes de marzo, cuatro personas fueron rescatadas por la Guardia Civil tras quedar atrapadas con su coche en la nieve en una pista de difícil acceso en Chandrexa de Queixa, cerca de la estación de esquí de Manzaneda, en el Macizo Central de Ourense. Una operación de rescate compleja, que obligó a los agentes a caminar horas sobre la nieve para llegar hasta las víctimas.

Es un ejemplo real y reciente de lo que puede llegar a ocurrir si no se adoptan una serie de precauciones básicas cuando hace acto de presencia la nieve, un elemento muy atractivo pero que también muestra a veces su cara más hostil.

Ahora que asoma el invierno y caen las primeras nevadas en los montes de Galicia, una de las actividades de ocio más habituales para niños y adultos, sobre todo el fin de semana, es ir a disfrutar de la nieve. Pero los lugares que ofrecen esta posibilidad son por lo general montañas y zonas altas del rural a las que se accede por carreteras de la red secundaria, alejadas de las grandes vías de comunicación, que son las que concentran los medios de limpieza.

Por eso, para evitar que una jornada destinada al ocio y el tiempo libre acabe jugando una mala pasada por un susto innecesario o incluso algo más grave, existen una serie de recomendaciones ya no para la conducción, sino para llevar en el coche un kit básico con una serie de elementos que pueden marcar la diferencia. Abrigo y alimentación son clave.

Kit con manta, agua, botiquín, linterna, barritas y rasqueta. / CEDIDA

Guantes, manta y barritas energéticas

La propia Dirección General de Tráfico (DGT) tiene una serie de recomendaciones en su web para este tipo de escenarios. Su lista de elementos recomendados para llevar en el maletero en invierno y si se viaja por la mitad norte de la península incluye una linterna (de pilas), una manta, unas botas de nieve, guantes y algo de comida y bebida. Hoy existen en el mercado mantas térmicas de alto poder calofírico en nuevos materiales y que apenas ocupan espacio. Si el coche se apaga por lo que sea, el frío aumenta muy rápido y la manta es básica. También los guantes, ya que si hay que salir a poner cadenas o manipular algo, los dedos suelen enfriarse y congelarse pronto.

En cuanto a la comida, no se trata de llevar un hornillo o un menú completo, sino barritas energéticas, frutos secos, chocolate y algo de fruta, para aportar calorías rápidas y energía sin que ocupe espacio. Y, evidentemente, agua, al menos un litro por persona.

Pero hay algo más: una pala. Aunque es una herramienta voluminosa y que ocupa mucho, "no quiere decir que haya que llevarla siempre", explica la DGT. En todo caso, insiste en que "no está de más llevar una pequeña pala en invierno si frecuentamos escenarios de montañas nevadas". Puede ayudar a sacar la nieve de las ruedas y avanzar en un momento determinado. Puede marcar la diferencia entre quedarse atrapado o poder continuar.

También considera "imprescindible" la DGT una rasqueta para eliminar el hielo o la nieve que se acumula mientras el coche está parado o aparcado.

Por último, algo que muchos coches ya incluyen de serie, como un cargador de teléfono para el vehículo y un botiquín de primeros auxilios.