Operación contra el furtivismo: incautados 175 kilos de vieira y 25 de centolla en Mugardos

La Guardia Civil del Puesto de Mugardos en colaboración con la Guardia Civil del Puesto de Fene han logrado incautar 175 kilogramos de vieiras y 25 de centollas en Mugardos.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos de ambas Unidades que se encontraban realizando un servicio de prevención del marisqueo furtivo en las inmediaciones de esa localidad, observaron como 3 personas se apeaban de un vehículo y se situaban en las inmediaciones del mismo, en actitud vigilante. Ante la sospecha de que estas personas pudiesen estar realizando alguna actividad ilícita, los guardias civiles permanecieron en la zona controlando sus movimientos. Tras un breve periodo de tiempo, los efectivos observaron como un cuarto hombre sale del agua portando varios bultos voluminosos, los cuales son introducidos en el maletero del vehículo, dividiéndose en ese momento el grupo en dos, uno de los cuales abandona la zona a pie y el otro se introducen en el turismo e inicia la marcha.

Los guardias civiles procedieron a la interceptación del vehículo, realizando a continuación la inspección del mismo, hallando bolsas de red grandes con vieiras en su interior y otra con centollas, una botella de buceo y un cinturón de plomos.

La Guardia Civil confeccionó las correspondientes denuncias a la Ley 11/2008 de pesca de Galicia e incautó los efectos hallados y el vehículo utilizado, solicitando la colaboración del Servizo de Gardacostas de la Xunta de Galicia para el pesaje de las especies incautadas, dando como resultado y un total de 175 kilogramos de vieiras y 25 de centollas.