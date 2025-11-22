Premios Gallegos del Año | «El gran reto de la empresa gallega es tener personal cualificado y saber captar talento»

Recibe «con alegría» el galardón que le otorga EL CORREO GALLEGO por su liderazgo en una de las empresas familiares más sólidas del noroeste español. El gran referente del gigante de la automoción que hoy es Pérez Rumbao —con 50 compañías, más de 60 talleres y 1.900 empleados—, repasa el camino recorrido desde que, con 23 años, tomó las riendas del grupo que fundó su abuelo y reivindica la capacidad de Galicia de seguir avanzando si es capaz de formar y atraer a los profesionales que necesita.

Le toca recoger este galardón meses después de recibir la medalla Castelao. Tras una vida de trabajo, este 2025 está siendo un año de reconocimiento público a esa trayectoria. ¿Qué queda de aquel joven de 23 años que tuvo que hacerse cargo inesperadamente de la empresa familiar?

Queda la ilusión de vivir, de ver que en esos años que median entre los 23 y los 83 que ahora tengo, Galicia es distinta, que hemos pasado de una sociedad absolutamente ruralizada del año 63 o 64 a una Galicia desarrollada a nivel de infraestructuras y cultural, que aprovecha todo el conocimiento que impacta en la sociedad a través de las universidades y de la formación profesional. Ypara ese desarrollo, ha habido mucho apoyo institucional, también de Europa, pero ha habido una tarea importantísima de los gallegos que han sabido hacer de Galicia un país en el que merece la pena vivir.

Y a nivel personal, ¿cómo le ha hecho cambiar la vida?

La experiencia me ha dotado, creo yo, de conocimiento y, si me lo permites, de la sabiduría de saber callarme algunas cosas y de saber decir otras que creo que son oportunas. Con los años he ido aprendiendo a ser más prudente, pero la esencia queda. Tengo buena memoria, recuerdo muy bien el itinerario de mi vida profesional y familiar, y doy gracias a Dios por la suerte que he tenido, trabajando, pero con la suerte de cara.

Emilio Pérez Nieto asumió las riendas de la empresa familiar con 23 años / CEDIDA

Lo es todo en una de las empresas familiares más potentes de Galicia. Cuando mira atrás y ve esa trayectoria tan fructífera, ¿qué piensa de la espectacular evolución del grupo Pérez Rumbao?

Pienso que es la evolución natural de las empresas de Galicia, porque veo otras que me han pasado por la derecha y por la izquierda con gran alegría. Pero también pienso que hemos sabido hacerlo bien porque mi padre supo entregar el testigo en su día y mi hermano José Ramón y yo fuimos una magnífica pareja: un buen cocinero y buen un jefe de sala.

No es fácil trabajar con la familia y que salga bien...

Nosotros tuvimos la suerte de que funcionó, hasta que él nos dejó, hace cinco años. Afortunadamente, después llegaron unos sucesores que hoy son los que se ocupan de la misma tarea que veníamos haciendo, siempre centrados en nuestro objetivo, que es llevar la bandera de nuestra empresa y de Galicia por donde quiera que vamos.

En la mayoría de empresas preocupa el relevo generacional. Ustedes lo han tenido claro...

Nuestros hijos se desarrollaron en un entorno muy familiar. Y hoy nos enfrentamos ya a otro objetivo, que es ver cómo integramos la quinta generación de nuestra empresa. Tarea cada vez más complicada, porque hay más personas preparadas para ocupar los mismos puestos. Tenemos unos nietos que se están preparando y que apuntan muy buenas maneras.

¿Cúal diría usted que es la clave del éxito de Pérez Rumbao?

Un buen amigo mío cuenta que su madre le decía: «Que tengas suerte, pero que la suerte te pille trabajando». Yo creo que esa es una muy buena máxima aplicable a nuestro grupo. Creo que hemos sabido hacer las cosas con profesionalidad, con talento y con sentido.

Ycon capital propio...

Son muchas las empresas pioneras en su sector donde se conserva en la matriz el ahorro de toda la vida. Eso es muy importante.

¿Es más difícil ser empresario hoy en día que cuando comenzó?

No es comparativo. Es un modo de ser empresario diferente. Cuando yo empecé, el trato era muy familiar y el entorno, los stakeholders, mucho más cercano. Hoy, el mundo está despersonalizado. Y, o te adaptas, o mueres. Es es una ley inexorable del mercado. Estamos asistiendo precisamente a la desaparición de empresas familiares tradicionales a las que tientan grandes compañías de fondos de inversión o multinacionales u otras empresas del sector con cantidades absolutamente escandalosas de dinero para pasar de ser propietarios a rentistas. Pero las empresas familiares gallegas resisten y están abordando proyectos internacionales, aun cuando me consta que podrían tener una vida muchísimo más serena.

¿Cúal es el gran desafío que tiene la empresa gallega?

El primer gran desafío es el tener suficiente personal cualificado en cada una de sus especialidades y la detección y captación del talento que tenemos dentro y fuera de Galicia. Galicia ha sido exportadora de gente muy formada y hay que recuperar a esa gente y formar a la juventud en las necesidades que hoy tiene el comercio, la industria y en general la sociedad.

Uno de los aspectos que destaca el jurado de los premios Gallegos del Año es su papel como impulsor de distintas organizaciones empresariales. ¿Qué lo motivó a intentar promover esa voz conjunta?

Tomé conciencia de que había que participar en la acción social y promover el diálogo social. Entonces, Galicia tenía un gran problema: las dificultades de comunicación. Costó mucho, pero llegamos a constituir la Confederación de Empresarios de Galicia. Y, después, como presidente del Consejo Social de la Universidade de Santiago, se produjo ese debate que derivó en que de una universidad hubo que hacer tres, con la perspectiva de impartir una enseñanza que no fuera repetitiva y, sin embargo, luego no se respetó esa idea. Pero en aquel momento pensamos que una universidad de cerca de 80.000 estudiantes era incontrolable. Era mejor tener tres con campus especializados. Y así puedo ir explicándole hito por hito, porque estuve metido en muchos jaleos. Pero algo de lo que me siento muy orgulloso es de la creación del Foro Económico de Galicia, que aporta la explicación y la solución para algunos de los problemas que tenemos.