De las 'vacas locas' a la dermatosis: 25 años de la gran crisis en el ganado vacuno

Es 22 de noviembre, pero no de 2025, sino del año 2000. El comportamiento inusual de una vacaen el concello de Carballedo (Lugo), sumado a una sintomatología de extrema gravedad, confirma lo peor. Se trata del primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), conocida comúnmente como ‘el mal de las vacas locas’. A partir de ese momento, esta enfermedad causó un verdadero pánico en el sector ganadero, sobre todo, porque no tardó mucho en descubrirse que podía transmitirse a los humanos a través del consumo de alimentos derivados de vacas infectadas, lo que produciría la letal patología de Creutzfeldt-Jakob.

«Era algo completamente desconocido y daba mucho miedo», recuerda Ana, vecina de una aldea de la montaña lucense. «En este pueblo hubo algún caso, que ya no llegó a manifestar todos los síntomas porque enseguida fue sacrificada», añade. Y es que ese era uno de los grandes problemas: el diagnóstico y la matanza. «Era complicado porque había que tomar una muestra del cerebro del animal que podía estar infectado, y después sacrificar a toda la explotación», indica la profesora de Veterinaria en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Mónica López.

Una de las primeras vacas sacrificadas yendo al matadero el 23 de noviembre de 2000. / CARLOS PARDELLAS

Sacrificios masivos

La EEB truncó el destino de 324 reses acusadas de locura que, tras contraer la enfermedad, fueron enviadas a los mataderos y, en la mayoría de los casos, a su posterior destrucción. También, el de sus ganaderos. Y en cierto modo, el de los vecinos de Lanzá (Mesía), donde durante la noche de fin de año de 2000 la Xunta de Manuel Fraga firmó uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de Galicia: el enterramiento de decenas de bovinos en una cantera de extracción de cuarzo abandonada de la parroquia, a pesar de la oposición vecinal.

Fraga, aún sabiendo que estaba prohibido el enterramiento, ya que los cadáveres debían ser destruidos, lo había justificado como «una solución de emergencia» ante la avería de la incineradora de Ourense. Según el ex presidente de la Xunta, la mina de Lanzá era un lugar «perfectamente apropiado», que después de las protestas vecinales acabó siendo sellado. Esta cuestionada gestión desembocó días después en el cese del por entonces conselleiro de Agricultura, Cástor Gago.

El cadáver de una vaca en la cantera de Mesía tras ser arrojado el 31 de diciembre de 2000. / X. Rey

Tras aquel primer caso en la zona cero de las ‘vacas locas’, se procedió al sacrificio de centenares de reses. En Galicia, según los datos oficiales, aparecieron 315 focos con 324 vacas que dieron positivo en EEB. Pasaron casi tres años hasta que en 2003 la incidencia fue a menos, «porque después de muchas investigaciones se logró saber qué era lo que provocaba la encefalopatía espongiforme bovina —explica López— un fallo en la fabricación de los piensos». Sin embargo, aunque el riesgo de la EEB actualmente es «insignificante», según confirma la Consellería de Medio Rural a EL CORREO GALLEGO, en 2019 y en 2023 se detectaron dos focos en Ortigueira y en A Estrada, respectivamente.

Pero hoy es 22 de noviembre, ya sí, de 2025. No hay ‘vacas locas’, pero sí un «aumento destacable» de focos de patologías bovinas, como la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Hace un cuarto de siglo en el mercado de Amio (Santiago) se suplicaba para que alguien comprase alguna res, dado que por miedo al contagio, la compra de ternera cayó en picado. Hoy está temporalmente clausurado por las medidas contra la DNC. «Son episodios muy distintos y muy similares a la vez, no solo por las vacas, sino por los ganaderos, la alimentación y los sacrificios», apunta López. «La DNC no afecta a los humanos, son enfermedades distintas, ya que estas se transmiten por insectos que todavía están aquí por el cambio climático, y las ‘vacas locas’, no. Pero el peligro y el miedo son iguales», considera.