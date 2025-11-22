La Xunta detecta cuatro nuevos focos de gripe aviar en seis aves silvestres

La Consellería do Medio Rural ha detectado seis ejemplares de aves silvestres afectados por la gripe aviar, que constituyen cuatro focos diferenciados localizados en los municipios de Sanxenxo y los de Cee, A Pobra do Caramiñal y Ortigueira.

Según ha informado ese departamento en un comunicado, se trata por un lado de una gaviota sombría (Larus fuscus) encontrada en el municipio de Sanxenxo y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Cerdedo-Cotobade.

Asimismo, de tres gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) halladas en Cee y que constituyen un único foco, otra más encontrada en A Pobra do Caramiñal y de un alcatraz común (Morus bassanus) recogido en el municipio de Ortigueira.

Estas aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros (A Coruña).

Todas ellas fueron muestreadas para proceder a su análisis de laboratorio, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor, según la nota.

Con estos nuevos focos, son 14 los notificados en aves silvestres confirmados en Galicia en 2025, aunque la Consellería recuerda que, por el momento, no se ha registrado ningún caso en aves de corral en la comunidad.

Este departamento ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de los seis ejemplares de aves silvestres.

Según la Xunta, en el actual periodo de vigilancia anual (desde el primero de julio de cada año), el número de focos notificados en aves silvestres en España asciende a 108 (110 si se considera el periodo desde el 1 de enero), una cifra "inusualmente elevada comparada con los datos de años anteriores".

La situación en Europa también refleja un incremento considerable en el número de focos en las últimas semanas, añade.

Dada la relevancia del sector avícola en Galicia y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, la Consellería insiste en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones, tanto de las industriales como de las familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres.

También en intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de la enfermedad.

En el caso de las aves silvestres, esta comunicación se puede realizar a través del teléfono de atención a la ciudadanía 012.

Asimismo, recuerda que el serotipo vírico detectado (H5N1) ha demostrado un escaso carácter zoonótico (contagio a humanos), aunque, por un principio básico de bioseguridad, se recomienda no manipular aves encontradas enfermas y muertas y comunicar el hecho a los servicios veterinarios oficiales de la Consellería o al departamento de Medio Ambiente e Cambio Climático.