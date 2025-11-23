El catedrático Juan Gestal recibe en Santiago la VIII Medalla de Balnearios de Galicia

El aula a la que el histórico Castelao da nombre en la Facultade de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) —donde estudió— acogió en el mediodía de ayer un acto en homenaje a otro personaje ilustre de su historia. La Asociación de Balnearios de Galicia quiso conmemorar su cuadragésimo aniversario entregándole la octava Medalla de la asociación al doctor Juan Gestal, impulsor y director de la Cátedra de Hidroloxía Médica de la USC, por su trayectoria en el ámbito de la balneoterapia y por ser un «defensor incansable de los beneficios terapéuticos de las aguas mineromedicinales gallegas».

Los más jóvenes quizá lo recuerden por ser la cara visible de las actualizaciones y de la información epidemiológica durante la pandemia de la Covid-19. Los que ya acumulan más canas, lo reconocerán por su trayectoria como referente en la sanidad gallega y como divulgador sobre salud pública, así como por sus años de docencia en el Grao en Medicina de la USC. El presidente del Parlamento de Galicia y ex alumno de Gestal, Miguel Ángel Santalices, elogió ambas etapas durante el laudatio previo a la imposición de la medalla, recordando su diseño del Plan de Continxencia parlamentario durante el Covid y sus intervenciones en los medios de comunicación.

Además del presidente de la Cámara gallega, al acto acudieron el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el director xeral de la Axencia de Turismo, Xosé Merelles; la presidenta de la Asociación de Balnearios de Galicia, María Soledad Espiño; el decano de la Facultade de Medicina, José Carreria; y la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Con motivo del aniversario de la asociación, también intervinieron diferentes personalidades del mundo de las aguas termales y la balneoterapia.

Referente en la hidrología médica

Durante su discurso, Gestal instó a la Consellería de Sanidade a «abrir la puerta a la balneoterapia». La ley estatal excluye este recurso de la cartera común, pero deja en manos de las autonomías el poder desarrollarlo. Por ello, Gestal insistió en los múltiples beneficios para la salud que tienen las aguas termales en Galicia, cuyo estudio pormenorizado e impulso sanitario y científico le han conducido a esta distinción. Recordó, además, que Galicia podría sumarse «al 73% de países europeos que incluyen la terapia en balnearios en su seguridad social».