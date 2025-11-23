El PP provincial celebra su encuentro de alcaldes en A Laracha

Con las municipales a la vuelta de la esquina — en poco menos de dos años—, el Comité de Alcaldes del PP de la provincia de A Coruña se reunió este domingo en el restaurante A Taberna de A Laracha para ir preparando los próximos comicios en una comida en la que no faltaron los dardos a los partidos de la oposición.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convocó a 42 regidores del PPdeG provincial para animarlos a «seguir trabajando» para hacer constituir «el sello de identidad de sus gobiernos» con la mirada puesta en 2027. Junto a él, disfrutaron de la jornada otros cargos del PP gallego, como su secretaria general, Paula Prado, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes y presidente del partido en la provincia, Diego Calvo, y la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue. Ejercieron de anfitriones los alcaldes de A Laracha y de Vedra, José Manuel López Varela y Carlos Martínez Carrillo.

Durante la reunión del Comité de Alcaldes del PP, Rueda habló de lo que diferencia a su partido del PSdeG e intuyó un «nerviosismo cada vez más evidente» en el BNG, la segunda fuerza en Galicia. Un mensaje de aliento para los próximos comicios municipales en el que señaló, también, el «alboroto constante» y el quererse «hacer pasar por moderados» de los partidos de la oposición.

Por su parte, Diego Calvo destacó la labor diaria que desempeñan los alcaldes y alcaldesas, afirmando que «cada decisión que toman tiene un impacto directo en la vida de los vecinos».