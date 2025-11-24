Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia afronta un lunes marcado por el paso un frente atlántico

Se desplazará rápidamente de norte a sur durante la mañana, provocando lluvias que podrían llegar a ser de carácter localmente fuerte

Este lunes la llegada de un frente atlántico dejará lluvias localmente fuertes en distintos puntos de Galicia

Este lunes la llegada de un frente atlántico dejará lluvias localmente fuertes en distintos puntos de Galicia / Antonio Hernández

David Suárez

Santiago de Compostela

Después de un fin de semana pasado por agua y nieve en Galicia, este lunes la llegada de un frente atlántico muy activo dejará cielos muy cubiertos, lluvias generalizadas y vientos fuertes en zonas de nuestro litoral.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, este frente se desplazará rápidamente de norte a sur durante la mañana, lo que propiciará un tiempo inestable con precipitaciones en prácticamente toda la comunidad, que podrían llegar a ser de carácter localmente fuerte. Las nubes cubrirán la mayor parte del cielo y dominarán las primeras horas del día.

Tregua por la tarde

Tras el paso del frente durante la mañana, se espera que en las primeras horas de la tarde las condiciones mejoren ligeramente. El pronóstico del servicio de meteorología gallego señala que, a partir de las 14.00 horas, habrá apertura gradual de claros y una tendencia a que los chubascos sean más ocasionales. No obstante, la inestabilidad no desaparecerá por completo.

Las temperaturas mínimas descienden

La entrada de este nuevo frente atlántico, ha provocado que las temperaturas mínimas hayan vuelto a descender durante la pasada madrugada. Lugo, con 5 grados, ha sido la ciudad dónde los termómetros han bajado más, seguida de Ourense con 6, y Pontevedra y Santiago con 7 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents