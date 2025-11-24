Galicia afronta un lunes marcado por el paso un frente atlántico
Se desplazará rápidamente de norte a sur durante la mañana, provocando lluvias que podrían llegar a ser de carácter localmente fuerte
Después de un fin de semana pasado por agua y nieve en Galicia, este lunes la llegada de un frente atlántico muy activo dejará cielos muy cubiertos, lluvias generalizadas y vientos fuertes en zonas de nuestro litoral.
Según el pronóstico de MeteoGalicia, este frente se desplazará rápidamente de norte a sur durante la mañana, lo que propiciará un tiempo inestable con precipitaciones en prácticamente toda la comunidad, que podrían llegar a ser de carácter localmente fuerte. Las nubes cubrirán la mayor parte del cielo y dominarán las primeras horas del día.
Tregua por la tarde
Tras el paso del frente durante la mañana, se espera que en las primeras horas de la tarde las condiciones mejoren ligeramente. El pronóstico del servicio de meteorología gallego señala que, a partir de las 14.00 horas, habrá apertura gradual de claros y una tendencia a que los chubascos sean más ocasionales. No obstante, la inestabilidad no desaparecerá por completo.
Las temperaturas mínimas descienden
La entrada de este nuevo frente atlántico, ha provocado que las temperaturas mínimas hayan vuelto a descender durante la pasada madrugada. Lugo, con 5 grados, ha sido la ciudad dónde los termómetros han bajado más, seguida de Ourense con 6, y Pontevedra y Santiago con 7 grados.
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- El 'bosque de gigantes' gallego que ha enamorado a National Geographic y es ideal para una escapada de otoño
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- El mejor inglés de España se habla en Galicia
- Un pequeño pueblo gallego, entre los mejores destinos de España para una escapada rural: 'Representa la Galicia más auténtica
- Un muerto y varios heridos en un grave accidente en la salida de Lugo hacia Santiago
- El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros