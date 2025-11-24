El valor de la minería en Galicia: los materiales críticos alcanzarían un valor de 45 millones de euros

Grafito, cobalto, litio, cobre o wolframio. Esos son algunos de los nombres de los materiales primos críticos que se pueden encontrar en el territorio gallego y cuyo valor podría alcanzar hasta 45 millones de euros, según un estudio realizado por la Universidade de Santiago de Compostela, a petición de la Xunta.

Así lo trasladó este lunes la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, quien apunto al “gran potencial” del sector minero en Galicia, que produce en torno a una décima parte de esta actividad en todo el Estado. La mayor parte de estos elementos críticos se encuentran en cinco corredores, entre ellos el de Santiago-Touro-Lalín o el de San Finx-Santa Comba.

“Son una de las concentraciones más significativas de elementos críticos en Europa occidental”, señaló Lorenza, quien tomó la palabra en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo gallego. Tras analizar lo reflejado en el informe, apuntó, “es una responsabilidad impulsar la estrategia minera”, si bien reconoció que existen desafíos tales como “la necesidad de tecnologías de procesamiento especializada o mecanismos de coordinación entre diferentes niveles de la administración”.