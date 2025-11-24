El papel de la sanidad en la violencia de género: el Sergas detectó 32 posibles casos a través de su cribado

En lo que va de año, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) realizó más de 1.300 entrevistas en el marco de su cribado para detectar de manera precoz casos de violencia de género, lo que permitió «prestar atención a 32 mujeres con riesgo de ser víctimas». El objetivo de la Xunta, conocido el informe que revela el funcionamiento de este proyecto, es poner en marcha en los centros de salud un protocolo, así como establecer un conjunto de pautas que «guíen la búsqueda activa de mujeres que puedan sufrir esta situación».

El cribado, explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, consiste en la realización de una breve encuesta validada científicamente. La puede realizar cualquier mujer a partir de 15 años que acude a una consulta de atención primaria, si los sanitarios observan «algún síntoma de alerta». En el caso de resultar negativa, esta se repetiría a los dos años.

En el caso de que los profesionales sanitarios detecten una situación sospechosa, estos deberán «informar a la paciente sobre sus derechos y asesorarla sobre los pasos a seguir; emitir un parte de lesiones en el caso de ser preciso, que se remite a los juzgados; avisar a los pediatras si hay hijos menores; y registrar de la situación en el historial clínico».

Rueda recordó, asimismo, que más de 51.000 profesionales de la sanidad pública cuentan con formación básica en violencia de género, lo que facilita la detección precoz de casos. Así, el cribado se extenderá a medida que avance la implantación de la última versión de la historia clínica electrónica Ianus5, que en el primer semestre de 2026 tendrán disponible 2.000 profesionales.

Pide «consenso» a la oposición

Por otro lado, Rueda pidió este lunes a la oposición «consenso» contra la violencia de género, a la vez que calificó de «inoportunas» las críticas en las que el PSdeG acusó al PP gallego de «negacionismo» y de «blanquear» este problema. Estas declaraciones se producen una semana después de que los grupos parlamentarios no alcanzasen un acuerdo para que la Cámara autonómica aprobase una declaración institucional con motivo del 25N, Día Internacional de eliminación de la violencia contra la mujer.