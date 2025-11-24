Un pueblo gallego entre los cinco finalistas a contar con la iluminación de Ferrero Rocher estas navidades

Al pensar en Navidad en Galicia es muy probable que lo primero que se nos pase por la cabeza son las luces de Vigo, y es que la ciudad olívica es uno de los mejores destinos para disfrutar de esta mágica época del año.

"Si se dice Navidad, todo el mundo piensa en Vigo y, si se dice Vigo, se piensa en la Navidad", comentaba el pasado 15 de noviembre durante el encendido de las luces el alcalde vigués, Abel Caballero, que dejaba claro "el inmenso honor y privilegio de ser el símbolo de la Navidad en todo el planeta".

'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher

Sin embargo, parece que, siguiendo los pasos de Ribadavia el pasado año, le ha salido un fuerte competidor, ya que una localidad gallega está cerca de ser el más bonito estas navidades.

Se trata de la localidad pontevedresa de A Guarda, que se ha convertido en uno de los cinco finalistas de la campaña 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher.

Iluminación de Ferrero Rocher el año pasado en Ribadavia / Brais Lorenzo

Para ello deberá competir con las otras cuatro localidades seleccionadas: Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Extremadura), Bullas (Murcia) y Tejeda (Canarias).

Cabe recordar que este año se pasó de cinco a diecisiete pueblos, uno por cada comunidad autónoma, de los que ya solo quedan cinco.

¿Cómo votar por A Guarda?

Hasta el próximo domingo 30 de noviembre, se podrá votar en la web de Ferrero Rocher para que el municipio gallego consiga "vivir una iluminación espectacular estas navidades".

Tras pasar a esta segunda fase, a la siguiente solamente pasarán tres; y a la cuarta y última, solo dos, cuyo ganador final se conocerá el 15 de diciembre.

La participación ciudadana será clave, pues a medida que se sucedan las fases se irán eliminando aquellos pueblos que tengan menos votos. Cabe recordar que será necesario votar en cada una de las fases.