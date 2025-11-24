El Sergas lanza un programa extraordinario de vacuna contra la gripe
La población diana son las personas de 60 a 69 años
Redacción
Santiago
La Xunta pondrá en marcha el próximo fin de semana una campaña extraordinaria de vacunación frente a la gripe en los hospitales gallegos, cuya población diana serán las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años que aún no hayan sido citadas.
La Consellería de Sanidade enviará SMS de citación para que esta población diana pueda acudir a los centros hospitalarios públicos gallegos y vacunarse frente a este virus.
De este modo, durante los días 29 y 30 de noviembre, sábado y domingo, los siete hospitales de cabecera del Sergas facilitarán la vacunación en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.
