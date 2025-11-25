El aplaudido mensaje de Tinho tras cantar en gallego en OT: "Quería hacer algo que tuviese un mensaje"

Sin apenas darnos tiempo a reponernos de su actuación de la semana pasada en Operación Triunfo -en la que brilló cantando 'Beautiful Things' de Benson Boone, reafirmándose para muchos como uno de los claros finalistas de esta edición-, Tinho ha vuelto a deslumbrar a todos sobre el escenario. Y no solo eso, sino que lo hizo trayendo al idioma gallego de vuelta a OT siete años después.

El coruñés, que ha interpretado la reivindicativa canción de Sés, 'Tempestades de sal', ha dejado un importante mensaje tras su actuación en la Gala 10.

"Una canción hablando de la cultura"

"No quería irme de este concurso sin hacer algo en gallego y además quería hacer algo en gallego que tuviese un mensaje", explicó a Chenoa luego de cantar una versión más rockera del himno de Sés y dejar a todos encandilados.

"Algo que no fuese simplemente 'ay, cómo me gusta Galicia', ¿sabes?", continuó. Una canción con significado, "hablando de la cultura, de todos los años de represión que vivimos todas las zonas que hablamos otras lenguas en este país", explicó.

Y nada mejor para expresar eso que la canción de Sés. Considerada por muchos como el himno alternativo de la comunidad gallega, en 'Tempestades de Sal' la artista sale en defensa del idioma, reivindica la memoria histórica de Galicia y lanza un canto a la resistencia y al no olvido.

Letra de 'Tempestades de Sal'

Nesta terra que fai testamento,

que acolle os lamentos e anima a olvidar,

infectada de sangue usureiro,

caciques modernos, mecenas do mal.

Vivo dentro dun monte de area

tinguido de brea que non limpa o mar,

coa esperanza de tomar alento

para ver o momento de nos libertar.

Mais aínda seguimos aquí

a aturar tempestades de sal,

resistindo a violencia de mans

desas serpes e cans que nos queren calar.

Compañeiras nos soños do Edén,

unha illa no medio do mar,

que iluminan o loito máis negro,

que esquece o desterro e o medo a loitar.

Cando as marcas se gravan a ferro

e a dor e a xenreira non deixan sorrir,

as penurias van alén da fame

falta a identidade que axuda a vivir.

Só se calma o ruído da raiba

coa forza que queima na gorxa ao berrar:

queremos curar a fendedura,

olvidar a tristura e voltar comezar.

El gallego en Operación Triunfo

No es la primera canción en gallego en la historia de Operación Triunfo, pero sí lo es de esta edición.

La primera en hacerlo fue Bea Porrúa en la edición de 2003, en la que interpretó 'Lela', un tema que repitió Eva Carreras durante su paso por el programa tres años después.

Años más tarde, en 2018, sería Sabela la que recogería el testigo cantando hasta en tres ocasiones distintas en gallego: 'Benditas feridas', 'Negro caravel' y 'Tris tras'.