El Gobierno central decreta tres comarcas gallegas como «catastróficas»

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, una nueva declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para 63 comarcas de once comunidades autónomas, tres de ellas en Galicia.

De manera concreta, el Ejecutivo central designa, tras los graves incendios forestales ocurridos el pasado mes de septiembre, las localidades de Pantón (Lugo) y O Bolo (Ourense). A estos se suma la zona afectada por el accidente relacionado con un vertido de aceite de palma en el Puerto de Vigo a finales de octubre.

Además de Galicia, el resto de comunidades con comarcas incluidas en la nueva lista son Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y Región de Murcia. De hecho, las lluvias torrenciales del 30 de septiembre en Ibiza y Formentera y el paso de la dana Alice por la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia entre el 9 y el 13 de octubre son algunos de los fenómenos que han motivado la declaración.