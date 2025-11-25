La red de centros de investigación CIGUS multiplica por tres su inversión pública

La red CIGUS, conformada por los diez centros de investigación universitarios excelentes de Galicia, logró captar desde su creación en el año 2020 más de 221 millones de euros de proyectos competitivos. «Por cada euro invertido en la red, retornan a Galicia tres euros», explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien recordó que su Ejecutivo ha destinado hasta el momento 68 millones «a favorecer el desarrollo estable de su actividad científica».

Esta red cuenta actualmente con 1.600 investigadores, de los cuales en torno al 90% son contratos que financia la propia Xunta de Galicia. Además, trabajan en estos centros —entre los que se encuentran en Santiago el CIQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares), el IGFAE (Instituto Galego de Física de Altas Enerxías) o el CIMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas— 447 investigadores posdoctorales, de los que 280 están financiados por la Xunta.

Rueda puso de manifiesto, la capacidad de esta red para captar talento extranjero, dado que el pasado año alrededor del 46% de los investigadores que se unieron a los centros provenían o bien de otras comunidades autónomas o de otros países. En total, apuntó, a través de este proyecto se apoyan 427 grupos de investigación, «el mayor número de la historia del sistema gallego», por una cantidad que asciende a los 114 millones de euros.

Precisamente la pasada semana esta red de centros de investigación se hizo, por primera vez en la comunidad, con la concesión de un proyecto europeo de las Acciones Marie Sklodowska-Curie COFUND, que permitirá contratar a 40 investigadores posdoctorales para el próximo lustro.