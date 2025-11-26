Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hacienda desdeña la propuesta del BNG para el nuevo modelo de financiación: «No hay uno que pueda satisfacer a todos»

La formación nacionalista pedía que Galicia reciba 20.000 millones de euros en un sistema de concierto económico

Néstor Rego, este miércoles, durante su intervención en el Congreso de los Diputados

Néstor Rego, este miércoles, durante su intervención en el Congreso de los Diputados / Cedida

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó este miércoles la propuesta defendida por el único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, para el nuevo modelo de financiación autonómica. El representante en la Cámara de la formación nacionalista reclamaba que Galicia reciba 20.000 millones de euros, una cantidad que, según explicó, corresponde a las pérdidas por el déficit acumulado. «Isto ten un impacto directo na calidade de vida e no benestar da cidadanía galega», alegó durante su intervención.

«Que existe un infrafinanciamento non o di o BNG, dio o Consello de Contas que en 2024», recalcó Rego. El Bloque sostiene que llevar a cabo un sistema de concierto económico para la comunidad es «perfectamente viábel, xuridicamente posíbel e beneficioso».

No piensa así la ministra Montero quién argumentó que, de hacer caso a la petición del Bloque, las consecuencias podrían ser «demodeloras» en el conjunto del Estado en unos cuantos años. Con todo, la socialista evitó debatir sobre el planteamiento puesto sobre la mesa por Rego, aunque sí que le afeó que hable de déficit fiscal «al modo de España nos roba» que se conoció durante la etapa del procés.

Noticias relacionadas y más

La responsable de Hacienda apeló, asimismo, a caminar hacia «algo razonable» en el nuevo modelo de financiación autonómica, que permita a todas las comunidades «mejorar». «No hay un modelo que pueda satisfacer a todos y en particular a un territorio como un traje a medida», apuntó Montero, quien invitó a los territorios a «salir de posiciones de máximo» y discutir «con madurez».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
  2. Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
  3. El 'bosque de gigantes' gallego que ha enamorado a National Geographic y es ideal para una escapada de otoño
  4. Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
  5. El mejor inglés de España se habla en Galicia
  6. Un pequeño pueblo gallego, entre los mejores destinos de España para una escapada rural: 'Representa la Galicia más auténtica
  7. Un muerto y varios heridos en un grave accidente en la salida de Lugo hacia Santiago
  8. El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros

Hacienda desdeña la propuesta del BNG para el nuevo modelo de financiación: «No hay uno que pueda satisfacer a todos»

Hacienda desdeña la propuesta del BNG para el nuevo modelo de financiación: «No hay uno que pueda satisfacer a todos»

Los primeros juicios de anulación de sentencias a víctimas del franquismo en Galicia: un indulto que llega 50 años después

Los primeros juicios de anulación de sentencias a víctimas del franquismo en Galicia: un indulto que llega 50 años después

Galicia suma dos nuevas estrellas Michelín

Galicia suma dos nuevas estrellas Michelín

El comercio de Santiago se reivindica y mira al futuro: "Crea ciudad y arregla el día a día de la gente"

Premios Gallegos del Año | Ana Peleteiro: «Mi meta, y por lo que sigo levantándome todos los días, es ser campeona olímpica»

Premios Gallegos del Año | Ana Peleteiro: «Mi meta, y por lo que sigo levantándome todos los días, es ser campeona olímpica»

Martiño Ramos tenía contacto con menores en La Habana: «No solo mujeres, también hombres que no tenían ni 18 años»

Martiño Ramos tenía contacto con menores en La Habana: «No solo mujeres, también hombres que no tenían ni 18 años»

Este es el pueblo gallego que puede superar a Vigo como el municipio más bonito estas navidades

Este es el pueblo gallego que puede superar a Vigo como el municipio más bonito estas navidades

El Gobierno central decreta tres comarcas gallegas como «catastróficas»

El Gobierno central decreta tres comarcas gallegas como «catastróficas»
Tracking Pixel Contents