Hacienda desdeña la propuesta del BNG para el nuevo modelo de financiación: «No hay uno que pueda satisfacer a todos»
La formación nacionalista pedía que Galicia reciba 20.000 millones de euros en un sistema de concierto económico
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó este miércoles la propuesta defendida por el único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, para el nuevo modelo de financiación autonómica. El representante en la Cámara de la formación nacionalista reclamaba que Galicia reciba 20.000 millones de euros, una cantidad que, según explicó, corresponde a las pérdidas por el déficit acumulado. «Isto ten un impacto directo na calidade de vida e no benestar da cidadanía galega», alegó durante su intervención.
«Que existe un infrafinanciamento non o di o BNG, dio o Consello de Contas que en 2024», recalcó Rego. El Bloque sostiene que llevar a cabo un sistema de concierto económico para la comunidad es «perfectamente viábel, xuridicamente posíbel e beneficioso».
No piensa así la ministra Montero quién argumentó que, de hacer caso a la petición del Bloque, las consecuencias podrían ser «demodeloras» en el conjunto del Estado en unos cuantos años. Con todo, la socialista evitó debatir sobre el planteamiento puesto sobre la mesa por Rego, aunque sí que le afeó que hable de déficit fiscal «al modo de España nos roba» que se conoció durante la etapa del procés.
La responsable de Hacienda apeló, asimismo, a caminar hacia «algo razonable» en el nuevo modelo de financiación autonómica, que permita a todas las comunidades «mejorar». «No hay un modelo que pueda satisfacer a todos y en particular a un territorio como un traje a medida», apuntó Montero, quien invitó a los territorios a «salir de posiciones de máximo» y discutir «con madurez».
