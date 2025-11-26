Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una joven de 20 años en un accidente de tráfico en A Coruña

El siniestro ocurrió en la noche del martes cuando un turismo se estrelló contra una columna de hormigón

Estado en el que quedó el vehículo

Estado en el que quedó el vehículo / CARLOS PARDELLAS

Adrián Lede

La joven que resultó herida grave en un accidente de tráfico ocurrido anoche en A Coruña, en la avenida de Alfonso Molina, ha fallecido en la tarde de este miércoles. La fallecida es una mujer de 20 años que viajaba en el asiento del copiloto. El otro herido es el conductor del vehículo, un hombre de 26 años.

El siniestro ocurrió este martes alrededor de las 23.30 horas cuando un turismo, un Seat Ibiza, que circulaba por Alfonso Molina en sentido salida de la ciudad se salió de la calzada --por causas que no han trascendido-- y acabó empotrado contra unas columnas de hormigón a la altura del viaducto de la avenida de San Cristóbal --que pasa por encima de Alfonso Molina--, según informan fuentes oficiales.

En el choque resultó herida grave la mujer que ocupaba el asiento del copiloto y que tuvo que ser rescatada del vehículo por los Bomberos de A Coruña al haber quedado la puerta bloqueada. Una ambulancia de transporte vital avanzado del 061 trasladó a la mujer al Hospital de A Coruña, pero finalmente ha fallecido.

El conductor del vehículo también resultó herido y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al complejo hospitalario coruñés (Chuac).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
  2. Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
  3. El 'bosque de gigantes' gallego que ha enamorado a National Geographic y es ideal para una escapada de otoño
  4. Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
  5. El mejor inglés de España se habla en Galicia
  6. Un pequeño pueblo gallego, entre los mejores destinos de España para una escapada rural: 'Representa la Galicia más auténtica
  7. Un muerto y varios heridos en un grave accidente en la salida de Lugo hacia Santiago
  8. El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros

Muere una joven de 20 años en un accidente de tráfico en A Coruña

Muere una joven de 20 años en un accidente de tráfico en A Coruña

El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño

El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño

Primer día de huelga de médicos: personal de Atención Primaria reivindica «mejores condiciones» y 200 protestan ante Sanidade

Primer día de huelga de médicos: personal de Atención Primaria reivindica «mejores condiciones» y 200 protestan ante Sanidade

El comercio de Santiago se reivindica y mira al futuro: "Crea ciudad y arregla el día a día de la gente"

Hacienda desdeña la propuesta del BNG para el nuevo modelo de financiación: «No hay uno que pueda satisfacer a todos»

Hacienda desdeña la propuesta del BNG para el nuevo modelo de financiación: «No hay uno que pueda satisfacer a todos»

Los primeros juicios de anulación de sentencias a víctimas del franquismo en Galicia: un indulto que llega 50 años después

Los primeros juicios de anulación de sentencias a víctimas del franquismo en Galicia: un indulto que llega 50 años después

Galicia suma dos nuevas estrellas Michelín

Galicia suma dos nuevas estrellas Michelín

Premios Gallegos del Año | Ana Peleteiro: «Mi meta, y por lo que sigo levantándome todos los días, es ser campeona olímpica»

Premios Gallegos del Año | Ana Peleteiro: «Mi meta, y por lo que sigo levantándome todos los días, es ser campeona olímpica»
Tracking Pixel Contents