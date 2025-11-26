Primer día de huelga de médicos: personal de Atención Primaria reivindica «mejores condiciones» y 200 protestan ante Sanidade

Trabajadores de los centros de salud y de Puntos de Atención Continuada (PAC) comenzaron este miércoles la huelga prevista desde hoy en medio de un contexto polémico: sindicatos que se bajaron a última hora y una ola de gripe, que Sanidade esperaba que frenara el parón. Son la Confederación Intersindical Galega (CIG) y O'Mega quienes continúan manteniendo el pulso al Servizo Galego de Saúde (Sergas), reclamando esencialmente mejoras laborales.

La CIG indicó en un comunicado que unos 200 de facultativos de Atención Primaria (AP) se manifestaron esta mañana alrededor de la Consellería de Sanidade, exigiendo «una apuesta política decidida por el futuro de la AP y de la sanidad pública». También valora positivamente el «elevado seguimiento que está teniendo la huelga», animando a secundar las jornadas del jueves y del viernes, para las que también hay previsto un parón.

Por su parte, el presidente del sindicato médico O'Mega, Manuel Rodríguez, estimó este mediodía un seguimiento del 80%, con «ausencias muy importantes». «Hay unos servicios mínimos, que son unos 3 doctores en cada centro de salud, a los que se pueden sumar otros 2 que no secundaron la huelga», explicó a EL CORREO GALLEGO.

Sin embargo, Sanidade disiente. Según los datos facilitados por la Consellería a Europa Press, la huelga ha alcanzado, durante el turno de mañana, un seguimiento del 6,89% en la totalidad de los centros sanitarios de atención primaria de Galicia. Más pormenorizadamente, en el área sanitaria de Santiago-Barbanza, del 11,5%; en A Coruña y Cee el seguimiento ha sido del 7,8%; en la de Ferrol, del 7,5%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, del 4,1%; en el área de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, del 0,78%; en la de Pontevedra y O Salnés, del 7,6%; y en el área sanitaria de Vigo, del 8,2%.

Dos sindicatos que se mantienen tajantes

Pocas horas antes del inicio de la huelga, los sindicatos Simega y O'Mega se reunieron con la Consellería de Sanidade para negociar. El primero quiso desconvocar la huelga, uniéndose así a la resolución ya adoptada por UGT, CCOO y CSIF. No obstante, los segundos, al igual que la CIG, no llegaron a ningún acuerdo y mantienen el parón. Esta situación, dice Rodríguez, «creó un ambiente de confusión en algunos facultativos, que pensaban que se había desconvocado totalmente», pero espera que a lo largo de este miércoles y jueves «se amplíe aún más el seguimiento».

Manuel G. Moreira, representante de CIG-Saúde, considera insuficientes las propuestas trasladadas por la Consellería. «Aunque recoge alguna de las mejoras que llevamos años reclamando, no consolida una situación con perspectiva de futuro para Atención Primaria, ni da respuesta a la grave crisis en la que se encuentra este pilar fundamental de nuestra sanidad pública», apuntó Moreira. Además, manifiesta que llevan «más de dos años» demandando actuaciones.

La CIG insiste en que no «existen razones para que las áreas administrativas estén sobrecargadas, cuando hay trabajadores disponibles en las listas de contratación». El amplio seguimiento del parón, con especial incidencia entre los médicos de familia, «evidencia el apoyo mayoritario de las trabajadoras y trabajadores que ven como su futuro está siendo condicionado y que no pueden desarrollar todas sus posibilidades en el ámbito profesional», considera Moreira.

Servicios mínimos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, celebró ayer el pacto tras la desconvocatoria parcial como «claramente positivo». Mientras, el BNG y el PSdeG criticaron el intento de evitar el parón «in extremis» tras años «sin mover un dedo».

El Diario Oficial de Galicia publicó los servicios mínimos, fijando una cobertura del 100% para las urgencias del PAC y desde 1 a 13 médicos, dependiendo del tamaño del centro médico.