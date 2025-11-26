Premios Gallegos del Año | Ana Peleteiro: «Mi meta, y por lo que sigo levantándome todos los días, es ser campeona olímpica»

Ahora que ya ha pasado un tiempo desde su regreso a Ribeira, su localidad natal, ¿ha sido una buena decisión? ¿Ha mejorado su vida?

Por supuesto. Me siento muy agradecida por todas las etapas que he vivido a lo largo de mi vida: la de Madrid fue maravillosa, la de Guadalajara también... No cambiaría nada, pero poder volver tan joven a mi casa y estar tan cerca de mi familia, de mi gente y poder continuar trabajando en lo que más me gusta que es el atletismo, es como ver cumplido un sueño al completo. Me hace muy feliz, sobre todo desde que soy mamá, porque quiero que mi hija crezca con la misma infancia idílica que considero que yo tuve.

Lo que no ha cambiado es su ritmo de entrenamiento...

No, claro. En realidad, mi vida no ha cambiado mucho, simplemente ha cambiado el lugar en el que entreno y mi entrenador, que ahora es mi marido. En nuestro día a día, nos levantamos, mi marido lleva a la niña al colegio y nos vamos ya para la pista a entrenar. Siempre he entrenado por las mañanas. Y ahora, como tenemos el módulo de pista cubierta, no dependemos tanto de las condiciones meteorológicas. En realidad, tengo muchas más facilidades aquí en Ribeira de las que tenía anteriormente. Las instalaciones son muy buenas, aunque falta la pista exterior, pero mientras tanto nos vamos adaptando.

Además de entrenar, han abierto una cafetería en Ribeira, Area Café, que funciona muy bien. ¿Qué tal llevan la conciliación familiar?

Por lo general, cuando acabamos de entrenar, solemos pasar por Area. Yo no trabajo todos los días de cara al público, voy alguna tarde a echar una mano. Normalmente, voy al fisio, recojo a Lúa y ya paso toda la tarde con ella. Mi marido está bastante más presente en el día a día en Area y en contacto con los trabajadores. Yo me encargo más de la parte de la web y las redes sociales. Mucha gente se sorprende cuando me ve allí. Pero cuando emprendes un negocio, tienes que ocuparte de él. Está funcionando muy bien y estamos muy contentos. Y me viene bien para desconectar un poco de la pista.

Este 2025 también ha sido muy exitoso a nivel deportivo con esa medalla de oro en el Europeo en pista cubierta. ¿Cómo lo ha vivido?

Sí, ha sido un año muy bueno, aunque terminó antes de tiempo por la lesión de rodilla que tuve. Realmente llegué a preocuparme por mi futuro deportivo porque no veía la luz. Al final, tras la pérdida de nuestro bebé en verano, que fue una desgracia, paré, tuve un momento de reflexión y de descanso y logré recuperarme de la rodilla. Ahora mismo estoy entrenando sin ningún tipo de dolor y puedo hacer vida normal, porque no podía ni dormir por las noches del dolor que tenía. Al final, todo sucede por algo. Mi cuerpo me estaba diciendo que necesitaba parar e incluso tal vez lo que pasó con el bebé se debió a que mi cuerpo estaba al límite de tanto estrés acumulado y tantos meses con tanto dolor que llevaba arrastrando.

Mirando ya hacia adelante, ¿cuál es su meta deportiva? ¿Volver a los Juegos Olímpicos?

Sí. Al fin y al cabo, yo ya tengo medallas en todos los grandes campeonatos, salvo en el Mundial al aire libre. Pero mi meta, y por lo que sigo levantándome todos los días, es ser campeona olímpica o, al menos, volver a subirme a un podio en los Juegos Olímpicos. Me encantaría hacerlo bien en algún Mundial y estar en lo más alto, pero tengo los 15 metros en mente y con París 2024 se me quedó una espina clavada, porque estaba en muy buen estado de forma y no salió. Pero, bueno, en general estoy muy contenta.

Así que tiene la cabeza puesta en Los Ángeles 2028...

No es solo que lo tenga en mente, es que voy a entrenar con ese objetivo al 100%. No hay otro plan. Soy joven, tengo salud y tengo ganas. Hay gente que me pregunta si me voy a retirar. Y no. Quiero que quede clarísimo que, aunque ahora con lo del bebé que hemos perdido, no he estado en este Mundial, sigo teniendo las mismas ganas y las mismas expectativas de siempre y así será al menos hasta Los Ángeles. Luego, Dios dirá. Yo creo que mi carrera va a seguir porque con 32 años no tengo por qué retirarme. Si la salud me acompaña y las ganas también, me gustaría seguir. Ya no sé si hasta los siguientes juegos de Australia, pero tampoco lo descarto, porque ya estoy en mi casa, ya soy mamá y no hay nada que quiera hacer y que suponga tener que retirarme. Así que seguiré haciéndolo mientras me haga feliz.

Además de sus impresionantes méritos deportivos, el jurado de los Premios Gallegos del Año destaca su faceta como embajadora de Galicia en cuantos estadios ha pisado...

Por supuesto, estoy orgullosa de ser española, pero estoy muy orgullosa de ser gallega. Ser español y ser gallego es la métrica perfecta. Siempre he defendido mis orígenes. Creo que somos una sociedad muy honesta y muy trabajadora y me siento muy afortunada de poder vivir en un lugar tan maravilloso. Teniendo en cuenta lo mal que está el mundo ahora mismo, con tanta gente que está sufriendo, es un privilegio vivir en Galicia y vivir con tranquilidad.

¿Le gustaría que su hija o sus hijos, si vuelve a ser madre en el futuro, se dedicasen al atletismo?

Sí. Te estaría mintiendo si te dijese lo contrario. Y Lúa es una niña que tiene aptitudes para dedicarse a lo que le dé la gana, tiene una agilidad sorprendente. Mi padre siempre me dice: «Es mejor que tú cuando eras pequeña». Pero no la vamos a forzar, que sea de forma natural. Muchas veces, al recogerla del colegio, me la llevo a la pista para que esté en contacto con el tartán y la arena. Nuestro proyecto, a largo plazo, es poder crear una escuela deportiva en Ribeira y nuestro propio club para que salgan más Peleteiros y ayudarlos con nuestro apoyo y nuestro conocimiento.

Parece que su marido se ha adaptado bien a Galicia...

Mi marido no vuelve a Francia ni que le paguen por volver (risas). Está encantado, es un gallego más.