Alfonso Rueda: «Tomemos exemplo. Con xente coma vós, Galicia non ten límites»

O presidente do Executivo galego ve nos premiados a «cinco referentes que simbolizan todo o que somos» e recorda que a construción do país do futuro é «unha tarefa colectiva»

Alfonso Rueda durante su discurso en la gala de los Premios Gallegos del Año

Alfonso Rueda durante su discurso en la gala de los Premios Gallegos del Año / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

«Tomemos exemplo de Emilio, Tino, Mabel, Ana e Manolo. Do seu labor incansable, das súas ganas, do seu talento. Con xente coma vós, Galicia non ten límites». Así culminou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o seu discurso de peche da Gala Gallegos del Año 2026 que un ano máis organizou EL CORREO GALLEGO.

Un acto no que o xefe do Executivo galego apelou á capacidade dos premiados para representar unha Galicia «ambiciosa, con visión, innovadora e orgullosa da súa identidade». Ante un auditorio do Edificio Fontán da Cidade da Cultura cheo de autoridades e representantes da sociedade civil galega, Rueda insistiu en que estes galardóns permiten «entender o país» e recoñecer esa diversidade «que forma a nosa realidade colectiva».

Tras un breve inicio da súa intervención no que Alfonso Rueda quixo parabenizar a Javier Moll e Arantza Sarasola, presidente e vicepresidenta de Prensa Ibérica, respectivamente, pola súa «aposta comunicativa en Galicia». O presidente da Xunta resumiu o papel dos galardoados como Gallegos del Año como «cinco referentes que simbolizan todo o que somos».

No caso de Emilio Pérez Nieto, fundador do Grupo Pérez Rumbao, Rueda fixo un recoñecemento moi persoal. Subliñou o seu «talante encantador» e o seu «optimismo permanente», cualidades que, ao seu xuízo, explican tanto os éxitos empresariais como a pegada humana do empresario ourensán. Destacouno como exemplo de empresa familiar galega «feita desde a raíz, desde o pequeno, e desde a identidade pero coa vista posta no futuro». Por iso, o presidente da Xunta asegurou que o galardón a Pérez Nieto representa a centos de compañías que se transmiten de xeración en xeración.

A investigadora Mabel Loza, referente internacional en farmacoloxía, foi presentada por Rueda como parte esencial dunha Galicia científica que medra e consolida prestixio. «Aquí hai unha rede excelente de talento». O presidente lembrou que o Cimus, centro que lidera Loza, forma parte «dos seis centros de excelencia que nos sitúan como referentes» e que permiten demostrar que a investigación «se pode facer desde aquí e para o mundo». Subliñou a súa contribución a que Galicia deixe de ser vista só como exportadora de talento e pase a ser tamén un lugar de retorno e chegada: «Xente que podería estar en moitísimos sitios decide estar en Galicia» e cuxo traballo atrae talento extranxeiro para desenvolver o seu traballo na comunidade.

O capítulo dedicado a Ana Peleteiro estivo cargado de afecto e admiración. Rueda recoñeceu abertamente a complexidade de converterse en referente: «Non é nada sinxelo, porque para ser exemplo tes que ter xente que queira facer o que fas ti». Destacou que a atleta ribeirense «sabe facer dos fracasos exemplos de mérito para recuperarse e para non baixar a cabeza». Do mesmo xeito, valorou a súa defensa dos valores e da coherencia persoal e reivindicou a súa decisión de regresar a Galicia, onde atopou «forza, confianza e tranquilidade», para preparar desde a casa os próximos retos deportivos.

En Tino Fernández, presidente de Altia, Alfonso Rueda situou un modelo de galeguidade contemporánea, capaz de ligar ambición económica, compromiso cultural e proximidade co territorio. Así, recuperou unha das ideas pronunciadas polo premiado no seu discurso: «Ser galego está de moda». Para Rueda, esa síntese entre visión global e raíces locais fai de Fernández un exemplo dunha Galicia que se sabe diversa pero que aspira a competir «nun escenario cada vez máis grande e máis esixente», sen perder de vista a raíz.

Finalmente, Manuel Rivas foi definido polo presidente da Xunta como un «magnífico escritor, de identidade e de conviccións fondas». Eloxiou a súa capacidade para construír unha literatura «de raíz, profundamente galega», pero con vocación universal. «É perfectamente exportable», afirmou, celebrando que a súa obra siga actuando como ponte cara a lectores doutras culturas e linguas sen renunciar a esa mirada propia que caracteriza o autor coruñés.

A recta final do discurso adoptou un ton máis coral. Rueda chamou á unidade e á corresponsabilidade na construción da Galicia do futuro: «Sintámonos moi orgullosos de todo o que conseguimos e de todo o que nos queda por conseguir». Recoñeceu que «caben as diferenzas e as decepcións», pero non resignarse nin baixar os brazos, porque o país segue a ser «unha tarefa colectiva».

