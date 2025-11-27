Un coche con heroína en Santiago activa una operación contra narcos en Arousa

Un coche con heroína interceptado en las inmediaciones de Santiago hace algunas semanas se encuentra detrás de la espectacular operación contra el narcotráfico que desarrollaron ayer en los municipios de Vilanova, Ribadumia y Pontecesures agentes de las comisarías de Policía Nacional de Santiago y Vilagarcía, así como efectivos del Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco).

El despliegue incluyó agentes de Santiago. | I.A.

En esta operación, que quedará marcada por la insólita intervención de dos retroexcavadoras de la Policía Nacional, habría al menos dos detenidos. Uno de ellos es Raúl F. B., un conocido vilanovés, aunque residente en Ribadumia, vinculado al narcotráfico desde hace años, cuya vivienda de Barrantes registraron los agentes desde primera hora de la mañana, mientras las retroexcavadoras entraban en una finca de su propiedad en el lugar de Currás, situado en la parroquia vilanovesa de Caleiro.

Material incautado en los registros. | I.A.

También agentes de la Policía de Santiago participaron en otro registro que se realizó unos kilómetros más al norte, en Pontecesures, centrándose en una infravivienda situada en Infesta.

Los registros en los tres puntos de la comarca de O Salnés se iniciaron a primera hora de la mañana, con un gran despliegue de agentes y con presencia de Policía Científica y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) que desplegó las dos excavadoras y un camión de transporte para ellas.

En Ribadumia, los agentes accedieron a un piso, hasta las 10.30 horas, cuando abandonaron la zona con diferente documentación perteneciente a Raúl Francisco Bóveda para su análisis. Al mismo tiempo, en una finca supuestamente de su propiedad, se iniciaba el trabajo de excavación por parte de las dos retroexcavadoras que manejaban los agentes del GOIT.

Con una amplia expectación en el vecindario del lugar de Currás, las excavadoras estuvieron moviendo tierra toda la mañana acompañadas de un gran despliegue policial en el que no faltaba la Policía Científica y varios furgones de la Unidad de Intervención Policial venidos desde Santiago. Bóveda fue trasladado por los agentes hasta la finca, donde también se encontraban varios familiares. Tras el registro no ha trascendido que se localizase nada de interés.

Mientras, en Pontecesures, varios agentes de paisano y de la UIP de Santiago accedían a una vivienda donde reside una familia en la zona de Infesta, lugar en el que el registro se extendió hasta más allá de las 14.30 horas. Ese lugar es un punto de trapicheo habitual que la policía tiene identificado desde hace tiempo, especialmente de sustancias como la heroína.

Bóveda es un viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. El hombre fue condenado en 1997 por un delito contra la salud pública y, según figura en la sentencia también obran antecedentes de otras tres detenciones en Noia, Cambados y Vilagarcía en relación con presuntos delitos de tráfico de drogas. En 2012 volvió a sentarse en el banquillo acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, una acusación de la que acabaría absuelto, al considerar el tribunal que le juzgó que las pruebas recopiladas en la investigación no eran suficientes para su condena. El vilanovés llegó a justificar sus ingresos en la práctica del furtivismo, especialmente el de la vieira.

La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones en los próximos días, mientras que los dos detenidos ayer pasarán a disposición judicial, previsiblemente, el próximo viernes en el juzgado que instruye la causa.