Directo | Sigue la gala de entrega de los Premios Gallegos del Año 2025

La gala de entrega de los galardones reunirá a una amplia representación de la sociedad civil gallega. Tendrá lugar esta tarde en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago, a partir de las 19:30

De izquierda a derecha, de arriba abajo: Mabel Loza, Manuel Rivas, Ana Peleteiro, Constantino Fernández y Emilio Pérez Nieto

/ ECG

Ángel Martínez

Lucía Martínez

Natalia Sequeiro

EL CORREO GALLEGO entregará esta tarde los premios Gallegos del Año, que en su edición número 33 distinguen a dos mujeres y tres hombres que destacan por su excelsa trayectoria en sus respectivas áreas profesionales y proyectan la imagen de Galicia más allá de nuestras fronteras. Los galardonados son Constantino Fernández, presidente de Altia, en la categoría de Economía y Emprendimiento; la atleta Ana Peleteiro, en Cultura y Deportes; Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la Universidade de Santiago (USC), en Ciencia e Investigación; el escritor y periodista Manuel Rivas, en Artes y Comunicación; y Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico del Grupo Pérez Rumbao, en Política y Sociedad.

