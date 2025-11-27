Directo | Sigue la gala de entrega de los Premios Gallegos del Año 2025

Más de 500 invitados

Entre las más de 500 personas que han confirmado su asistencia se encuentran el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo; de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Educación, Román Rodríguez; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el subdelegado en la provincia, Julio Abalde; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos; los diputados del PSdeG Patricia Iglesias y Aitor Bouza; así como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. Asistirán también el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, que se sumarán al titular del Parlamento gallego, Miguel Santalices, que un año más ejerció como presidente de honor del jurado de los premios.