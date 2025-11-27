Javier Moll: «Los galardonados representan lo mejor de esa Galicia activa, dinámica y capaz»

La tradicional gala de entrega de los Premios Gallegos del Año volvió a reunir a la sociedad autonómica en un encuentro ya consolidado como la cita social por excelencia de Santiago, con repercusión en toda la comunidad. La ceremonia, celebrada en la Cidade da Cultura, contó con la presencia del titular de la Xunta, Alfonso Rueda; del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; del delegado del Gobierno, Pedro Blanco; de la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín; así como de otras autoridades y representantes del ámbito social, económico y cultural de la comunidad.

En esta edición, EL CORREO GALLEGO entregó sus galardones a tres hombres y dos mujeres, reconocidos por haber convertido su vocación en un servicio a la sociedad y por representar «lo mejor de esa Galicia activa, dinámica y capaz», tal como destacó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, al abrir la gala. En su intervención subrayó que es un honor celebrar este encuentro en Santiago, «ciudad histórica, que encarna el espíritu de Galicia y es símbolo de la espiritualidad en España», en la que se reconoce «el esfuerzo, el talento y el compromiso de personas» como las que este jueves recibieron el premio.

Referente del talento y motor del progreso gallego

Moll enfatizó que estos galardones distinguen a profesionales «que brillan y abren el camino hacia un mañana mejor desde la ciencia y la innovación; que generan prosperidad desde el mundo de la empresa; que nos enorgullecen con sus valores y éxitos en el deporte, o que nos unen e inspiran a través de la cultura». Cada uno de los premiados, afirmó, «es un ejemplo de superación, una demostración de lo que significa creer en el trabajo bien hecho y un testimonio de esa Galicia que no se conforma, que aspira, que avanza, que conquista retos y que alimenta sus sueños con pasión». Subrayó que «su dedicación nos recuerda que el **progreso nunca se improvisa. Se cultiva día a día, con constancia, valentía y tesón»».

El rigor en la elección de los galardonados fue otro de los aspectos destacados por el presidente del grupo que edita esta cabecera. Recordó que detrás de cada nombre hay una evaluación profesional e independiente realizada por un jurado compuesto por quince personalidades de referencia, cuya mirada plural «apuntala el prestigio de unos premios que se han convertido en una auténtica marca de EL CORREO GALLEGO». Una distinción que, añadió, «no solo honra a quienes la reciben, sino también al conjunto del pueblo gallego, que se ve representado en ellos». Estos premios «son ya un estandarte» de la nueva etapa de este periódico y refuerzan año tras año su papel como plataforma de reconocimiento público al talento gallego, contribuyendo a proyectar sus logros más allá de nuestras fronteras.

Moll enmarcó estos galardones en la nueva etapa de EL CORREO GALLEGO tras su incorporación a Prensa Ibérica hace casi tres años, señalando los avances hacia la modernización y la innovación, sin perder su apuesta por «el periodismo de calidad, rigor y credibilidad». Destacó que el diario de la capital de Galicia mantiene su vocación de cercanía y atención a la realidad hiperlocal, como demuestran la nueva edición digital de Barbanza-Noia-Muros, el suplemento Raíces, dedicado al mundo rural, y la Carrera Pedestre, iniciativas que refuerzan la conexión del diario con la comunidad.

Para Moll, «la confianza y la proximidad son siempre los pilares de un periodismo útil y capaz de fomentar la convivencia». Recordó que Compostela, además de ser el destino de un camino milenario, es hoy «un espacio de innovación y conocimiento en el que se potencian sectores como la biotecnología, la tecnología de la información o la gestión cultural». Y reafirmó que EL CORREO GALLEGO, desde su compromiso con la verdad, «seguirá siendo una brújula de la sociedad gallega y tendrá una voz propia, fiable y necesaria en un tiempo de sobreinformación y cierta confusión».

Para cerrar su intervención, se dirigió directamente a los premiados con palabras de reconocimiento: «Vuestra labor engrandece a Galicia y nos llena de orgullo», expresó. Como gesto de cercanía y afecto hacia la tierra que acoge estos premios, concluyó su discurso felicitándoles en gallego: «En hora boa e moita sorte».